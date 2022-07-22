「法院錯了」 安柏赫德提上訴再戰強尼戴普

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）根據法庭文件，好萊塢女星安柏赫德今天提出上訴，聲稱法院犯了錯誤。安柏赫德曾投書報紙稱自己是「家暴倖存者」，維吉尼亞州陪審團上月裁決她誹謗前夫強尼戴普。

路透社報導，安柏赫德（Amber Heard）的法律團隊將上訴狀提交維吉尼亞州上訴法院，試圖推翻下級法院6月1日的判決。

強尼戴普（Johnny Depp）與安柏赫德互告誹謗的官司，在經過6週的法院開庭全程轉播後，陪審團於上月認定雙方互有誹謗，裁決強尼戴普應獲賠1035萬美元（約新台幣3億元），安柏赫德應獲賠200萬美元（約新台幣5829萬元）。

安柏赫德的律師主張她說的是實話，且她發表的意見屬於言論自由，受到「美國憲法第一修正案」（U.S. Constitution's First Amendment）的保護。

安柏赫德的律師團隊表示，將透過上訴以維護公平和正義。

團隊發言人告訴路透社：「我們認為法院錯了，判決不公正、不公平，不符合『憲法第一修正案』的精神。因此，我們提出上訴。」

安柏赫德的律師團遞交的上訴狀，準備針對下級法院6月24日的最後判決、以及法官7月13日駁回安柏赫德申請重審，提出上訴。

強尼戴普團隊表示並沒有被上訴嚇倒。一位發言人透過電子郵件告訴路透社：「我們對案子仍然充滿信心。判決絕對站得住腳。」（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110722