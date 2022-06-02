強尼戴普勝訴後聲明：陪審團把人生還給了我

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美國男星強尼戴普（圖）1日發表聲明表示，陪審團「把我的人生還給了我」。（美聯社）

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（中央社維吉尼亞州費法克斯1日綜合外電報導）好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）在今天贏得與前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司後發布聲明表示，陪審團「把我的人生還給了我」。

強尼戴普與安柏赫德2009年在「醉後型男日記」（The Rum Diary）片場結識，2015年2月步入禮堂。女方2016年5月提出離婚，兩人婚姻2017年正式劃下句點。

安柏赫德2018年12月投書「華盛頓郵報」，自揭遭家暴心路歷程。女方雖未指名道姓，但58歲的強尼戴普提告遭對方影射為家暴男，求償5000萬美元。

參演電影「水行俠」（Aquaman）的安柏赫德則提出反訴，指控強尼戴普稱她騙子是污衊，並稱遭到這位「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列片男星「嚴重肢體暴力與虐待」，求償1億美元。

法新社報導，經過6週審訊，陪審團認定強尼戴普與安柏赫德彼此誹謗，但衡量之後更強烈支持強尼戴普。

陪審團裁定，安柏赫德無法證實她的指控，強尼戴普獲得1000萬美元（約新台幣2.9億元）的補償性賠償，以及500萬美元（約新台幣1.4億元）的懲罰性賠償。不過，根據多家媒體報導，因維吉尼亞州法院設有懲罰性賠償上限35萬美元（約新台幣1000萬元），因此強尼戴普實際獲得的賠償為1035萬美元（約新台幣3億元）。

陪審團也裁定，強尼戴普需支付安柏赫德200萬美元（約新台幣5829萬元）的補償性賠償，但不須支付任何懲罰性賠償。

強尼戴普在照片分享平台Instagram和臉書等社群媒體發布聲明，感謝陪審團的裁定結果。這起聲明很快就累積數百萬個「讚」。

聲明說：「6年前，我的生活，我孩子們的生活，我身邊親友們的生活，以及多年來一直支持和相信著我的人們的生活，全都永遠地改變了。」

「這一切都發生在眨眼之間。」

「媒體對我展開了不實、極其嚴重和刑事的指控，引發了無止盡的仇恨言論，即便從未有人對我提出罪名。這以飛快速度傳遍全世界，對我的生活和事業造成巨大衝擊。」

「6年之後陪審團將我的人生還給了我。我真的很感恩。」

他說：「我決定追究此案是經過深思熟慮的，深知法律障礙會如山高，也明白自身生活會不可避免地遭全世界檢視。」

「從一開始，提起這起官司的目的就是為了揭露真相，無論結果會是如何。」

「為了我的孩子，為了所有堅定支持我的人，我必須說出真相。明白自己終於辦到這點之後，內心得到了平靜。」

「對於來自世界各地湧進的關愛、支持和善意，讓我受寵若驚。我希望我對真相的追求能夠幫助到其他人，其他那些發現自己也處於和我相同困境的男男女女；也希望支持他們的人永不放棄。我也希望無論是法庭內或媒體圈，情況都將能回歸到在判決有罪之前，應推定被告均屬無罪。」

「我要對法官、陪審團、法院工作人員和警方的崇高工作表示感謝，他們犧牲自己的時間，我們才走到這一步，感謝我勤奮且堅定的法律團隊，以卓越表現幫助我分享真相。」

「最好的還在後頭，新的篇章終於展開。」他在聲明最後說，「真相永不消逝」。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110602

強尼戴普贏得與安柏赫德的官司，隨後發表聲明感謝團隊，並表示真相永不消逝。（圖取自facebook.com/JohnnyDepp）