安柏赫德判賠3億 強尼戴普粉絲：女性也會家暴

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（中央社費法克斯1日綜合外電報導）美國影星強尼戴普打贏與前妻安柏赫德的誹謗官司，他今天欣慰陪審團「把人生還給了我」，可獲賠償1035萬美元（約新台幣3億元）。判決結果引發兩邊粉絲不同的反應。

綜合法新社和路透社報導，經過6週庭審，陪審團認為強尼戴普（Johnny Depp）和安柏赫德（Amber Heard）互相誹謗，但衡量後更偏向支持強尼戴普。

58歲的強尼戴普以電影「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列作品為人所知。倫敦八卦小報「太陽報」（The Sun）曾稱他為「打老婆的人」，與他在誹謗案中對簿公堂，強尼戴普於2020年敗訴。

今天的判決結果對強尼戴普來說是一大勝利，安柏赫德則自稱「心都碎了」。

經過3天審議，由5男2女組成的陪審團一致認為安柏赫德應為針對強尼戴普的全部3件誹謗罪負責，須支付強尼戴普1000萬美元的補償性賠償及500萬美元的懲罰性賠償。

不過，維吉尼亞州法律設有懲罰性賠償上限35萬美元的限制，因此強尼戴普實際應獲賠償1035萬美元。

安柏赫德只贏得她對強尼戴普提出3項反訴中的一項，強尼戴普須支付她200萬美元的補償性賠償。

美國維吉尼亞州費法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）宣讀判決時，36歲的安柏赫德臉色陰沉，目光朝下，冷漠地聆聽。

安柏赫德透過聲明表示：「我今天感到的失望無法言喻。我心碎了，堆積如山的證據仍然抵擋不了我前夫不對稱的權力、勢力及影響力。」

她說：「我更失望的是，這樣的判決對其他女性來說意味著什麼。這是一大挫敗。這讓時間倒退，回到女性勇於發聲可能公開遭到羞辱的時期，也重挫了應認真看待女性所受暴力的觀念。」

強尼戴普過去幾天待在英格蘭，今天沒有親自聆判，但他在社群媒體Instagram發表聲明說他樂見這樣的判決，迅速獲得上千萬網友按讚相挺。

他說：「6年前，我的生活，我孩子們的生活，我身邊親友們的生活，以及多年來一直支持和相信我的人們的生活，全都永遠改變了。」

「陪審團將我的人生還給了我。從一開始，打這場官司目的就是為了揭露真相，無論結果會是如何。」

他說：「好事還在後頭，新的篇章終於展開。」

法院外，數十名路人和強尼戴普的支持者在大熱天裡等候宣判，包括一名打扮成強尼戴普所飾演海盜船長「傑克史派羅」（Jack Sparrow）的男子。

一名粉絲手持標語，上面寫道：「不論今天發生什麼事，強尼，你都是贏家！而且全世界都知道真相！」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，透過手機和影音軟體TikTok關注官司直播報導的24歲粉絲麥洛（Diana Merlo）說：「我為強尼感到高興，他打贏官司了，他一直都很誠實，安柏則不然。」

麥洛表示，她原本很緊張，因為一有家暴案傳出，人們總是聽到女性說法，而非男性。她說：「女性也可以施虐。女權主義是與人站在一起，而非只有女性。」

安柏赫德的支持者波特（Sydni Porter）則帶著一面寫有其他粉絲訊息的旗子，說自己對判決結果感到「失望和困惑」。

「這沒有道理可言。強尼戴普事業已經在走下坡，我不認為她（安柏赫德）與這件事有什麼關聯。」

「對於未來的女性，以及她們必須如何把證據呈上法庭來說，這令人相當失望。特別是對付某位像強尼戴普這樣高知名度的人。」

波特認為，反性騷擾的「#我也是」（#MeToo）運動似乎已與這場審判無關，所以應該不會受到影響。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110602