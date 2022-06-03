律師稱安柏赫德付不出3億賠償金 控遭男方妖魔化

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安柏赫德稱誹謗官司是折磨 要強尼戴普放過她

「除非你掏出手機錄下配偶或另一半毆打你的過程，否則實際上沒有人會相信你。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110603

布雷德霍夫說：「這是個糟糕的訊息。這是重大挫敗，因為它代表的正是這個意思。」

這位律師表示，這項判決對反性騷擾的「#我也是」（#MeToo）運動是個壞兆頭，將讓女性不敢舉報性騷擾和虐待情事。

她說：「一些原本不該被允許的事情在這個法庭裡放行了，造成陪審團困惑。」

布雷德霍夫說，強尼戴普的法律團隊努力將安柏赫德「妖魔化」，並在庭審中壓制關鍵證據，阻止陪審團檢視所謂強尼戴普施虐的證據。

安柏赫德的律師布雷德霍夫（Elaine Bredehoft）在美國國家廣播公司（NBC）談話性節目「今日秀」（The Today Show）中被問及安柏赫德是否有能力支付這筆賠償金時答道：「噢不，絕對沒辦法。」

陪審團裁定強尼戴普獲得1035萬美元（約新台幣3億元）賠償，但也須賠償安柏赫德200萬美元。

法新社報導，這場纏訟多時、眾所矚目的直播法庭攻防戰昨天落幕，7人組成的陪審團認定強尼戴普（Johnny Depp）和安柏赫德（Amber Heard）互有誹謗，但衡量後更偏向支持強尼戴普。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國陪審團在女星安柏赫德和前夫強尼戴普的誹謗官司中站在男方這邊，女方律師今天表示，安柏赫德無力支付1035萬美元的賠償金，還說男方律師將安柏赫德「妖魔化」。

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