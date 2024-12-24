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布蕾克萊芙莉控「到我們為止」導演性騷 群星聲援

2024/12/24 14:02
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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國女星布蕾克萊芙莉在申訴自己遭電影「到我們為止」導演兼男主角賈斯汀巴多尼性騷擾和破壞名譽之後，獲越來越多人出面聲援力挺。

法新社報導，以電視劇「花邊教主」（Gossip Girl）走紅的布蕾克萊芙莉（Blake Lively），上週末提出申訴時指稱，她在拍攝票房大片「到我們為止」（It Ends With Us）期間，賈斯汀巴多尼（Justin Baldoni）和一名首席製片人做出令人無法接受的行為。

布蕾克萊芙莉是向加州民權局（California Civil Rights Department）提出申訴，為訴訟之前的一個階段。

布蕾克萊芙莉列出多項指控，包括賈斯汀巴多尼不恰當的談論自己性生活，以及試圖修改電影情節，加入劇本原本沒有且未經同意的性愛場面。

她的申訴內容非常詳細，包括附上簡訊、電子郵件說有公關活動破壞她的名聲，並轉移大眾對她指控賈斯汀巴多尼等人不當行為的注意力。

當中包括賈斯汀巴多尼和該名製片人僱用一個危機公關團隊，在社群媒體平台放大或製造布蕾克萊芙莉的負面消息。

布蕾克萊芙莉提出申訴後，女星安柏赫德（Amber Heard）今天出面聲援。根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News），她說：「在社群媒體上流言的傳播，真應驗一句話：『真相』不出門，『謊言』傳千里。」

安柏赫德說：「我曾第一手且近距離地經歷這一點，真是又可怕又具破壞性。」

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安柏赫德出面之前，曾與布蕾克萊芙莉一起演出電影「牛仔褲的夏天」（The Sisterhood of the Traveling Pants）的艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）、安柏譚柏林（Amber Tamblyn）和艾麗絲布莉達（Alexis Bledel）也發表過聯合聲明。

3人在社群媒平台Instagram發文說：「作為布蕾克萊芙莉20多年的朋友和姐妹，我們與她站在一起，共同聲援她，反擊一些意在破壞她聲譽的活動作為。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131224

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