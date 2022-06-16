自稱仍愛強尼戴普 安柏赫德：我並非完美受害者

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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國女星安柏赫德（Amber Heard）在與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的誹謗案落幕後首度接受專訪，自稱仍愛著前夫，但怕再次被他告上法院，還說自己不是個「完美的受害者」。

安柏赫德和強尼戴普眾所矚目的「世紀審判」判決出爐，她在敗訴後首度接受國家廣播公司新聞網（NBC News）主持人賈斯禮（Savannah Guthrie）獨家專訪。

賈斯禮問安柏赫德，是否如她在誹謗案庭審中所言，在經歷一切後，對強尼戴普「仍有愛」，安柏赫德回答「當然」。

她說：「我愛他。我全心全意地愛過他。我試過盡全力讓一段嚴重破裂的關係能維持下去，但我沒能辦到。」

她補充表示：「我對他完全沒有不好的感覺或惡意。我知道這可能很難以理解，或者要是你曾經愛過某人，就能輕易理解。」

在昨天播出的第一部分專訪中，安柏赫德說她認為「這場審判大部分內容都在社群媒體上播放」，還談到強尼戴普支持者發表對她尖酸刻薄的種種言論。

美國有線電視新聞網（CNN）和英國「獨立報」（Independent）報導，賈斯禮詢問安柏赫德有關一則強尼戴普撂話會讓她「在全球丟臉」的簡訊時，她在今天播出的片段中談及更多大眾對自己的看法。

她說：「我不是一個好的受害者，這點我懂。我不是一個討人喜歡的受害者，也不是一個完美的受害者。但當我出庭作證時，我請求陪審團看看我，並聽聽他自己的說法。」

安柏赫德2018年12月投書「華盛頓郵報」，自揭遭家暴心路歷程。女方雖未指名道姓，但58歲的強尼戴普提告遭對方影射為家暴男，求償5000萬美元。

安柏赫德則提出反訴，向強尼戴普求償1億美元，陪審團認定雙方互有誹謗，最終裁定強尼戴普應獲賠1035萬美元（約新台幣3億元），安柏赫德則應獲賠200萬美元（約新台幣5829萬元）。

安柏赫德告訴賈斯禮，她「理所當然以為她有權說話」，如今卻對把話說出來感到緊張。

賈斯禮問安柏赫德，是否曾擔心強尼戴普未來可能會再度告上法院時，她答道：「我怕不論我做什麼、不論我說什麼，或怎麼表達，我做的每一步都將成為另一個呈堂證供，像這樣被封口。我猜這就是誹謗官司要做的，也就是奪去你的聲音。」

至於這位電影「水行俠」（Aquaman）女星未來有什麼規劃，她說她現在可以專心當1歲女兒的全職媽媽了。

這段訪談將於美東時間17日晚間8時在NBC「日界線」（Dateline）節目中播出，明天可在串流媒體Peacock上收看預告。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110616