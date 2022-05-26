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強尼戴普告安柏赫德
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強尼戴普告安柏赫德2/15

強尼戴普：安柏赫德是靠我才拿下「水行俠」角色

2022/5/26 11:58
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（中央社維吉尼亞州費法克斯25日綜合外電報導）美國男星強尼戴普今天在控告前妻安柏赫德的誹謗官司出庭作證；他說，他和華納兄弟高層「聊過」之後，安柏赫德才拿到「水行俠」（Aquaman）裡的角色。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）指出，安柏赫德（Amber Heard）2016年因違法帶狗進入澳洲遭到起訴，後來她對不實申報認罪，換取撤銷控罪。

安柏赫德先前作證時表示，強尼戴普（Johnny Depp）沒有幫她拿到這部DC電影（DC Films）裡的角色；但強尼戴普今天說，「那並非事實」。

強尼戴普說，安柏赫德2015年到華納兄弟（Warner Bros.）試鏡後，很緊張地對他說，她很擔心沒辦法到澳洲拍戲，叫他去跟華納兄弟談談。

強尼戴普說：「我打了電話，跟辻原凱文（Kevin Tsujihara）、克洛爾（Sue Kroll）、席佛曼（Greg Silverman）這3位華納兄弟的高層談。」

「我只能說，她最終拿到了這部電影的角色。」

DC電影總裁濱田沃特（Walter Hamada）昨天作證時表示，安柏赫德在水行俠續集裡的角色原本已經要被換掉了，但那不是因為她和強尼戴普的官司，而是認為她與合作演員傑森摩莫亞（Jason Momoa）之間缺乏「火花」。

濱田的證詞和安柏赫德的說法相違。安柏赫德宣稱，她是因為強尼戴普把她說的家暴指控稱為騙局，才差點遭到換角。

另據法新社報導，強尼戴普今天作證時表示，在庭上聽到安柏赫德「惡劣地」指控他家暴，真的是「意想不到的殘忍」。

58歲的強尼戴普說：「沒人是完美的，絕對沒有，我們都不完美，但我一生中從未犯下性暴力與身體虐待。」

強尼戴普是在律師問他，聽到安柏赫德的證詞有什麼感覺時，做出這樣表示。

強尼戴普告訴陪審團：「聽她惡劣地指控暴力，性暴力，還怪到我頭上，真是荒謬。」

「可怕、荒謬、羞辱、可笑、痛苦、野蠻、意想不到地殘酷、殘忍，那些都不是事實。」

這起誹謗官司於4月11日展開，現已進入最後階段，5月27日將進行結辯。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110526

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