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強尼戴普被控曾推凱特摩絲下樓梯 律師找本人作證

2022/5/24 15:58（5/24 16:20 更新）
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美國男星強尼戴普（圖）前妻安柏赫德本月稍早作證時，提及強尼戴普傳聞曾把凱特摩絲推下樓梯，強尼戴普的律師據此要凱特摩絲親自回應指控。（美聯社）
美國男星強尼戴普（圖）前妻安柏赫德本月稍早作證時，提及強尼戴普傳聞曾把凱特摩絲推下樓梯，強尼戴普的律師據此要凱特摩絲親自回應指控。（美聯社）
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（中央社維吉尼亞州費法克斯23日綜合外電報導）美國男星強尼戴普控告前妻安柏赫德誹謗的官司25日再添星光，強尼戴普前女友、48歲英國名模凱特摩絲（Kate Moss）將以視訊方式出面作證。

凱特摩絲1994至1997年與「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）男星強尼戴普（Johnny Depp）交往過。「紐約郵報」（New York Post）等美國媒體報導，強尼戴普的律師團隊請她出面作證。

36歲的安柏赫德（Amber Heard）本月稍早作證時，提及強尼戴普傳聞曾把凱特摩絲推下樓梯，強尼戴普的律師據此要凱特摩絲親自回應指控。

「水行俠」（Aquaman）女星安柏赫德2018年12月投書「華盛頓郵報」（Washington Post），自稱是「家暴的公眾人物代表」，文中她未指名道姓，但58歲的強尼戴普控告她影射自己是家暴男，尋求5000萬美元的損害賠償。

安柏赫德反過來控告強尼戴普對她施加「嚴重肢體暴力與虐待」，並求償1億美元。

強尼戴普在4天作證期間否認毆打過安柏赫德或其他女性，並稱安柏赫德才經常對人暴力相向。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1110524

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