安柏赫德稱誹謗官司是折磨 要強尼戴普放過她

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國女星安柏赫德今天作證表示，前夫強尼戴普對她索賠上千萬美元的誹謗訴訟是場「折磨」，她只希望前夫能放過她，讓她繼續過自己的生活。

安柏赫德（Amber Heard）也告訴陪審團，她之所以在2016年5月對強尼戴普（Johnny Depp）提出離婚，是因為擔憂自己有生命危險。

安柏赫德在接受律師詢問時說，她在強尼戴普朝她扔手機，打中她的臉後提出離婚，她表示在那一刻理解到這段婚姻已經「分崩離析」，儘管她曾經嘗試修補。

安柏赫德說：「我必須離開他，我知道如果不這麼做，我沒辦法活下去。我太害怕我的結局會太慘。」

陪審團看到安柏赫德臉部泛紅腫起的照片，據她聲稱是因為被手機砸中。她並表示，這段婚姻在那時「暴力已經是常態，而非例外」。

她說，強尼戴普只要一喝酒，就會化身在身體與性方面虐待她的「怪物」，而她嘗試替他戒毒戒酒都宣告失敗。

強尼戴普在4天作證期間，否認曾經對前妻暴力相向，並稱安柏赫德才是那個時常動手的人。

58歲的強尼戴普正對36歲的安柏赫德興訟，說她2018年12月在「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄自稱為「家暴的公眾人物代表」是抹黑，儘管安柏赫德在文中並沒有點名強尼戴普，但強尼戴普不滿遭影射為家暴犯，求償5000萬美元。

參演電影「水行俠」（Aquaman）的安柏赫德則提出反訴，指控強尼戴普稱她騙子是污衊，並稱遭到強尼戴普「嚴重肢體暴力與虐待」，求償1億美元。

安柏赫德表示，這場審判迫使她「一次又一次回顧生平最親密、尷尬、深感羞辱又私密的時刻」。

她並表示，提出離婚是「我做過最困難的事」，「因為我是那麼愛強尼，我是那麼愛他」。

在交叉詰問時，律師也詢問安柏赫德，是否一如她所聲稱，把離婚得來的700萬美元全部捐給了慈善團體。

安柏赫德坦承並沒有全數捐出，但稱是因為需要律師費來打這場誹謗訴訟。「我還沒辦法實現承諾，因為我被告了。」（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110517