強尼戴普控訴前妻誹謗：不實指控害我付出一切

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國男星強尼戴普（Johnny Depp）今天在針對前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗案中作證，他說前妻才是兩人關係中變得暴力的那位，且她的不實指控害他「付出了一切」。

綜合路透社與法新社報導，強尼戴普第2天現身維吉尼亞州法庭證人席上，他表示，兩人經常起爭執，包括受到安柏赫德的「侮辱性辱罵」和「欺凌」。

強尼戴普說：「對我來說，完全就是一股恨意。如果我留下來爭辯，我確定最後會升級為暴力，也確實經常如此。」

35歲的安柏赫德控訴受到58歲的強尼戴普虐待後，這位「神鬼奇航」（The Pirates of the Caribbean）系列電影男星正對安柏赫德興訟，求償5000萬美元。

強尼戴普指出，安柏赫德會用賞巴掌或猛推來「出擊」。他說，一次爭執期間，安柏赫德朝強尼戴普的手部扔擲伏特加酒瓶，玻璃碎片劃斷他右手中指指尖，露出了骨頭。

強尼戴普說，他覺得自己當時經歷某種崩潰，開始用傷口流出的鮮血在牆上寫字。他說自己寫下安柏赫德跟他說過的「謊言」。

強尼戴普表示：「她想用暴力，就這樣突然爆發。」

安柏赫德在英國一起類似的法律案件中否認扔酒瓶劃傷強尼戴普的手指。她說，她當時丟酒瓶是為了要躲開強尼戴普的毆打，有一次出手打他，是因為她怕強尼戴普會把她的妹妹推下樓梯。

強尼戴普今天描述一起事件，他說安柏赫德反覆出拳痛毆自己，他用雙臂環繞安柏赫德讓她冷靜，兩人的額頭靠在一起。

根據強尼戴普說法，安柏赫德指控他「用頭撞她」害她鼻骨骨折，幾分鐘後帶著一張她聲稱沾有血跡的衛生紙回到現場。強尼戴普說他後來撿回這張衛生紙，發現上面的紅色污漬是指甲油。

強尼戴普表示，他有時會退出激烈的爭辯，有時將自己鎖在臥室或浴室，且從未攻擊過安柏赫德。他說：「我主要的目的是要退離。」

強尼戴普指出，安柏赫德的指控害他「付出了一切」，不僅「神鬼奇航」新續集遭擱置，還被電影「哈利波特」（Harry Potter）衍生作品「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts）除名。

他說：「指控一出，迅速流傳全世界，告訴大家我是個醉醺醺、被古柯鹼激化的禍害，還會打女人。」他還說，他的一切就在50幾歲時嘎然而止。

他還說：「我輸了，不論這場審判結果如何，我都將帶著它度過餘生。」

安柏赫德的律師今天晚間剛開始對強尼戴普進行交叉詢問時主張，安柏赫德說了實話，且依據美國憲法第一修正案，她的意見應受言論自由保護。安柏赫德的律師在開場陳述時指出，強尼戴普在濫用藥物和酒精期間對她做出身體和性侵犯。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110421