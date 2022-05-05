安柏赫德稱強尼戴普是摯愛 回憶過往痛苦不堪

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）「水行俠」美國女星安柏赫德今天在前夫、「神鬼奇航」男星強尼戴普提出的誹謗官司中首度出庭作證，稱在法庭上重溫兩人的關係讓她痛苦不已，也是她經歷過最艱難的事。

路透社和法新社報導，在維吉尼亞州舉行庭審的頭幾週裡，強尼戴普（Johnny Depp）作證表示安柏赫德（Amber Heard）對他施加身體和言語上的虐待，陪審員聆聽夫妻之間爭吵的錄音。安柏赫德默默地看著，時而畏縮，或忍住眼淚。

安柏赫德今天作證時一開頭便說：「這是我經歷過最痛苦也最困難的事。」

她說：「我難以用言語形容有多痛苦。要我坐在這裡幾週並重溫一切，對我來說太可怕了。」

她表示，前夫強尼戴普是超級醋罈子，發酒瘋時會捶牆壁、打她或甩她耳光。

安柏赫德向陪審團描述兩人關係如何從一開始的心醉神迷，到後來出現她聲稱的身體虐待。

她說：「他是我一生的摯愛，但他也是另一回事，非常糟糕的事。」

安柏赫德表示，強尼戴普「飲酒習慣與暴力傾向多少有關」。

她表示，吸食安非他命的強尼戴普，與吞鴉片劑的強尼戴普迥然不同；「聰明藥」的強尼戴普跟古柯鹼的強尼戴普非常不同；白板的強尼戴普又會是另一個人。

安柏赫德說，強尼戴普經常會出走讓自己清醒，回來時告訴她，他已經沒再喝酒、「乾淨了」。

證人席上時而哭泣、時而冷靜的安柏赫德表示，她留在強尼戴普身邊，是因為她想相信他的道歉，也想相信他永遠不會再打她的承諾。

但安柏赫德說，強尼戴普「多次」攻擊她，通常是在喝酒或用藥過後。安柏赫德說，2013年5月的一個週末她和友人外出，讓強尼戴普惱羞成怒。

她說，當晚，強尼戴普撕破了她的洋裝，扯下她的內褲，將手指放進她體內。

她說：「他繼續進行體腔檢查，他在尋找他的藥物，他的古柯鹼。」

安柏赫德法律團隊聘請的心理學家休斯（Dawn Hughes）先前曾作證表示，安柏赫德曾向她表示，強尼戴普曾將手指放入她的陰道要尋找古柯鹼。

休斯還說，安柏赫德因遭受強尼戴普「親密伴侶的暴力」，因而罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。

不過，休斯的診斷結果與擔任強尼戴普證人的醫師柯瑞（Shannon Curry）的說法互相矛盾。柯瑞表示，安柏赫德並未患有創傷後壓力症候群，而是有著雙重人格障礙。

庭審預計明天將繼續進行，屆時安柏赫德將再坐上證人席。

三度入圍奧斯卡獎的強尼戴普2009年在「醉後型男日記」（The Rum Diary）與安柏赫德結識，兩人2015年2月步入禮堂，兩年後婚姻正式畫下句點。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110505