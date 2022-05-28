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強尼戴普告安柏赫德
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強尼戴普告安柏赫德3/18

強尼戴普與前妻互控案 31日恢復陪審團審議程序

2022/5/28 21:03（5/28 21:13 更新）
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好萊塢影星強尼戴普（左）和前妻安柏赫德（右）離婚後互告對方誹謗。（美聯社）
好萊塢影星強尼戴普（左）和前妻安柏赫德（右）離婚後互告對方誹謗。（美聯社）
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（中央社費法克斯27日綜合外電報導）好萊塢男星強尼戴普的律師今天敦促陪審團，認定他的前妻安柏赫德提出家暴指控已犯下誹謗罪，並恢復「強尼戴普名聲、名譽和演藝生涯」。訴訟程序已進入陪審團審議階段。

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）轟動的誹謗官司已經過6週審訊，兩人都指控對方家暴，今天陪審團展開審議。

強尼戴普的律師班傑明．朱（Benjamin Chew）在維吉尼亞州費法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）的結辯中表示：「戴普先生不是聖人，他也從未自稱是聖人。」

這名律師還說：「他一直在對抗毒品和酒精成癮問題，但他並非施暴者。」

「赫德小姐試圖把自己描述成一位英勇的倖存者、無辜的倖存者，並把戴普先生描述成可怕的施暴者，但這完全錯誤。」

他呼籲陪審團，「我們懇求各位把他的名聲、他的名譽和他的演藝生涯還給他」；並提到反性侵、反性騷的「我也是」（#Metoo）運動，聲稱這是「戴普先生支持的運動」。

強尼戴普的另一名律師瓦斯蓋茲（Camille Vasquez）告訴陪審團，證據「顯示，赫德小姐才是施暴者，她暴力、會動粗而且殘忍」。

安柏赫德的律師布雷德霍夫（Elaine Bredehoft）則表示，強尼戴普對安柏赫德提出的誹謗官司，以及一場「全球性的羞辱」浪潮使她的人生「完全變成地獄」。

布雷德霍夫告訴陪審團：「這毀了她的人生，這消耗了她的生命，她甚至收到死亡威脅。」

布雷德霍夫還說，強尼戴普演藝生涯受損是咎由自取。

她向陪審團表示：「讓這個人負起責任，他從來沒有為他生命中的任何事情承擔過責任。」

「他責怪世界上的每一個人，包括他的經紀人、律師、安柏赫德和朋友，他怪每一個人。」

陪審團目前正在審議強尼戴普對於安柏赫德的誹謗指控，以及安柏赫德對強尼戴普的反訴，他們會在連假過後的5月31日恢復審議。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110528

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