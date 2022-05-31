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強尼戴普告安柏赫德
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強尼戴普告安柏赫德3/20

強尼戴普誹謗案宣判前 連兩天英國演唱會獻唱[影]

2022/5/31 16:38（5/31 16:53 更新）
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影片來源：New York Post

（中央社倫敦31日綜合外電報導）好萊塢影星強尼戴普與前妻安柏赫德互告誹謗官司受舉世矚目。等待判決的強尼戴普昨天意外現身倫敦的搖滾演唱會，現場觀眾既驚又喜。他已連續兩天在相同演唱會獻唱。

強尼戴普（Johnny Depp）與英國搖滾樂手傑夫貝克（Jeff Beck）29日就在英國北部城巿雪菲爾（Sheffield）一起登台，現場觀眾既驚又喜。他們演唱了一系列翻唱歌曲，包括兩人於2020年一起發過的單曲Isolation。那是翻唱已故英國歌手約翰藍儂（John Lennon）的作品。

路透社報導，強尼戴普昨天又跟傑夫貝克一塊現身倫敦藝術地標皇家艾伯特廳（Royal Albert Hall），演唱的多首歌曲中還是有Isolation。

「紐約郵報」（New York Post）報導，強尼戴普迷們紛紛在社群網站上發表看法。推特用戶@OneloveEarth寫道：「強尼是個不折不扣的瘋子…他27日離開法庭，29日就跑到英國雪菲爾和傑夫貝克一起演出，令人震撼。」

審酌 「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）男星強尼戴普和他的女演員前妻安柏赫德（Amber Heard）互控官司的陪審團，將在陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期後，今天恢復審議。傑夫貝克今天在皇家艾伯特廳還有一場演出。

58歲的強尼戴普主張，安柏赫德在報紙投書中自稱是「家暴的公眾人物代表」，使其名譽受損，因而向對方提告，求償5000萬美元。

36歲的安柏赫德則因為強尼戴普的律師主張她的控訴乃是一場「騙局」，反過來向對方提告，求償1億美元。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1110531

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