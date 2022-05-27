強尼戴普告前妻誹謗 脫線焦點成熱議話題[影]

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）「神鬼奇航」男星強尼戴普與前妻安柏赫德為誹謗一事走上法庭，法律攻防戰中除揭露兩人火爆的過去，還意外出現軟糖、馬芬等引發網友熱議的焦點。

兩人離婚後互告對方誹謗的官司是4月11日展開，現已進入最後階段，5月27日言詞辯論。

58歲的強尼戴普（Johnny Depp）與36歲安柏赫德（Amber Heard）的婚姻2017年正式結束。但男方之所以提告，是因女方2018年12月投書「華盛頓郵報」撰寫自己慘遭家暴經歷，文中她未指名道姓，但強尼戴普控告她影射自己是家暴男，求償5000萬美元。

女方隨後提出反訴，指控強尼戴普稱她騙子是污衊，並稱遭到強尼戴普「嚴重肢體暴力與虐待」，求償1億美元。

維吉尼亞州費法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）審理期間，兩人均提出讓外界目瞪口呆的證據與證詞，包括安柏赫德控遭強尼戴普酒瓶性侵，他還在牆上寫「血書」；強尼戴普則指控安柏赫德在床上拉屎。

新聞週刊（Newsweek）和美國娛樂網站「娛樂線上」（Eonline）等多家外媒整理出這場攻防戰中，引發網友熱議的焦點：

● 強尼戴普在法庭上塗鴉 自備小熊軟糖

4月27日，有網友看到強尼戴普在便條紙上塗鴉，不久後他把便條紙遞給身旁辯護律師，辯護律師甚至認真地戴上眼鏡仔細看，微笑對他點點頭。

也有眼尖網友發現，演出過「巧克力冒險工廠」的強尼戴普開庭時會準備小熊軟糖，甚至還會和其他人分享。

● 女方律師鬼打牆 竟反對自己的提問

安柏赫德的律師納德爾哈夫特（Adam Nadelhaft）一次自打嘴巴的失誤，讓強尼戴普笑出聲。犯罪與法律頻道（Crime and Law）發布的影片顯示，納德爾哈夫特向強尼戴普的澳洲豪宅管理人金恩（Ben King）詰問2015年導致強尼戴普手指被切斷的事件。

他問金恩：「3月8日時，你不知道戴普先生手傷的原因，對嗎？」金恩開口回答，但講到一半突然被納德爾哈夫特打斷：「反對，這是傳聞。」

此時法官提醒納德爾哈夫特：「且慢，這是你自己的提問。」他愣了一下，尷尬地請證人繼續說下去。一旁的強尼戴普聽到對方律師大喊「反對」時，忍不住笑了出來，跟旁邊的律師交頭接耳。

影片來源：Law&Crime Network

● 女方律師緊咬馬芬蛋糕不放

臨床和法庭心理學者柯瑞（Shannon Curry）是強尼戴普法律團隊聘請的專家證人，執業15年的她告訴陪審團，她認為安柏赫德有邊緣型人格障礙（BPD）時，引發譁然。

但安柏赫德的律師卻緊抓著一個細節不放：馬芬蛋糕。

柯瑞提到，為安柏赫德做心理評估那天因為快遲到，所以她請丈夫去烘焙店幫忙買馬芬；安柏赫德的律師卻想證明柯瑞這麼做別有目的，藉此打擊證人信用。

由於安柏赫德的律師不肯對馬芬的議題罷休，柯瑞沒好氣回答說：「我可以澄清一下事情經過，這樣我們就可以停止談論馬芬了嗎？」

柯瑞解釋說她常帶馬芬到辦公室，因丈夫「把馬芬帶回家，我把它們拿進辦公室。安柏赫德小姐和我一起享用馬芬。我想我當時對她（安柏赫德）說『我老公今天幫我們買了這些馬芬』，意思是我丈夫付錢買了馬芬，因為有他，我們現在才有這樣的口福」。

● 私處遭公審 強尼戴普笑到趴桌

「戴普先生有在公寓門口小便嗎？」這是強尼戴普的保鑣康諾里（Malcolm Connolly）被安柏赫德律師團問到的尷尬問題，引發強尼戴普當場皺眉。保鑣斬釘截鐵否認後，沒想到律師卻接著問：「戴普先生有掏出他的陰莖，對嗎？」讓一旁的強尼戴普搖頭苦笑。

沒想到前保鑣卻回答：「如果我有看到戴普先生的陰莖，我應該會記得吧！」超荒謬的問答讓法庭爆出笑聲，就連強尼戴普都憋不住，當場趴在桌上狂笑到顫抖。

● 犀利攻防 男方王牌女律師爆紅

強尼戴普的王牌女律師瓦斯蓋茲（Camille Vasquez）5月18日滴水不漏的防守，讓坐上證人席的安柏赫德根本說不出話來。這段剪輯成2分鐘的影片數天內就在TikTok吸引超過2700萬人次點閱。

安柏赫德的律師當天請被告陳述鼻子遭強尼戴普打斷的細節時，瓦斯蓋茲立即提出抗議：「反對！這是無依據的傳言。」

安柏赫德的律師接下來一連串問題都遭瓦斯蓋茲擋下，安柏的辯護律師一度結巴，場面尷尬，坐在證人席的安柏赫德也從頭到尾沒有發言的機會。

瓦斯蓋茲10分鐘內提出12次的異議，讓安柏赫德的律師無力招架，直說「我在努力…我在努力了」。

● 馬龍白蘭度不是死了嗎？精神科醫師作證反覆無常

研究親密伴侶暴力的精神科醫師兼專家史匹格（David Spiegel）5月23日在證人席上稱，強尼戴普拍戲時記不住台詞，得靠耳機提詞，是毒癮引發健康下滑的跡象。

強尼的律師則反駁，過去與強尼拍過「這個男人有點色」（Don Juan DeMarco）的已故演員馬龍白蘭度（Marlon Brando）在拍戲的時候也使用耳機輔助。

史匹格聽到這番話不解的問「他不是死了嗎？」強尼的律師回應說，「我用的是過去式。」史匹格才突然驚覺自己會錯意，並承認自己不懂演戲，說如果用耳機提詞是演藝界普遍的做法，「那我道歉，是我搞錯了」。

史匹格多次證詞反覆無常，甚至有時上一秒才剛說完，再被問時又立刻改口說「對不起，剛剛是我說錯」；被律師問道「你要推翻你上一秒剛做的證言嗎」。有時面對強尼戴普律師的問題，他還轉頭問法官「我需要回答這題嗎？」完全狀況外的表現讓強尼戴普憋笑到低頭抖動。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1110527