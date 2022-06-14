官司打輸強尼戴普 安柏赫德：他真是個厲害演員

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國女星安柏赫德與前夫強尼戴普打誹謗官司敗陣，將繼續上訴。她說，她承受來自社群媒體的「仇恨和奚落」對她「並不公平」，但仍堅稱她不怪陪審團偏向強尼戴普那邊。

安柏赫德（Amber Heard）與強尼戴普（Johnny Depp）先前互控誹謗，打了6週官司，陪審團認為強尼戴普應獲1035萬美元賠償，而安柏赫德應獲200萬美元賠償。

法新社報導，當時有數百萬人觀看這場法律攻防的直播，內容充滿兩人私生活荒誕私密的細節，安柏赫德因此成了無數社群媒體評論和網路迷因（meme）的抨擊對象。

安柏赫德在美國國家廣播公司（NBC）今天釋出的訪問片段中說：「我不認為一般人應該知道這些事情。所以我不（把輿論攻擊）視為針對我個人。」這是她在裁決公布後首度接受主流媒體專訪。

她說：「但就算有人堅信這些仇恨和奚落全都是我活該，就算有人認為我在說謊，也還是不能直視著我，對我說社群媒體上的表述很公平。」

這段訪問的完整版將於17日在NBC「日界線」（Dateline）節目中播出。

強尼戴普控告安柏赫德投書「華盛頓郵報」自稱「家暴的公眾人物代表」是抹黑，雖然安柏赫德在文中並沒有點名強尼戴普。強尼戴普的律師聲稱安柏赫德指稱的家暴是「騙局」，安柏赫德則反告強尼戴普。

在案子審理期間，網路言論似乎大多偏向強尼戴普，安柏赫德的律師指責強尼戴普的法律團隊致力於「妖魔化」她個人。

安柏赫德的律師布雷德霍夫（Elaine Bredehoft）已代表當事人表態要上訴。

安柏赫德在訪問中說：「他們怎麼能做出判斷，怎麼能不得出那個結論？我不怪他們，其實我也理解他（指強尼戴普）深受歡迎，大家覺得自己知道他的為人。他真是個厲害的演員。」

美國全國公共電台（NPR）提到，記者賈斯禮（Savannah Guthrie）在訪談中追問安柏赫德的可信度和陪審團的看法時，安柏赫德回答：「不客氣地說，陪審團檢視你的證據，聽取你的證詞，卻不相信你。他們就是覺得你說謊。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110614