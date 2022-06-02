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強尼戴普告安柏赫德
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強尼戴普告安柏赫德

強尼戴普贏得誹謗官司 安柏赫德不服將上訴

2022/6/2 14:26（6/2 14:41 更新）
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強尼戴普（左）與前妻安柏赫德（右）互告誹謗，陪審團1日裁定由強尼戴普贏得官司。（美聯社）
強尼戴普（左）與前妻安柏赫德（右）互告誹謗，陪審團1日裁定由強尼戴普贏得官司。（美聯社）
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（中央社維吉尼亞州費法克斯1日綜合外電報導）好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）今天贏得控告前妻安柏赫德（Amber Heard）的誹謗官司後，安柏赫德的發言人告訴媒體，安柏赫德已經決定提出上訴。

經過6週審訊，陪審團認定強尼戴普與安柏赫德彼此誹謗，但衡量之後更強烈支持強尼戴普，並裁定安柏赫德無法證實她的指控，強尼戴普獲得1000萬美元（約新台幣2.9億元）補償性賠償，以及500萬美元懲罰性賠償。

不過，根據多家媒體報導，因維吉尼亞州法院設有懲罰性賠償上限35萬美元，因此強尼戴普實際獲得的賠償為1035萬美元。

陪審團也裁定，強尼戴普需支付安柏赫德200萬美元的補償性賠償，但不須支付任何懲罰性賠償。

但安柏赫德的發言人霍爾（Alafair Hall）已經告訴「紐約時報」 (The New York Times)，安柏赫德決定提出上訴。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1110602

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