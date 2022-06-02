強尼戴普與前妻互控案 陪審團裁定：男方勝訴

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（中央社維吉尼亞州費法克斯1日綜合外電報導）好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司受舉世矚目。在幾經審議後，陪審團今天裁定，強尼戴普贏得這起官司。

強尼戴普對安柏赫德興訟，控訴她2018年12月在「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄自稱為「家暴的公眾人物代表」是抹黑，雖然安柏赫德在文中並沒有點名強尼戴普。

強尼戴普不滿遭影射為家暴犯，求償5000萬美元。另一方面，安柏赫德也反過來對強尼戴普提告，求償1億美元。

對此，維吉尼亞州費法克斯郡巡迴法院（Fairfax County Circuit Court）陪審團今天裁定，強尼戴普贏得這起官司，是安柏赫德誹謗他。

陪審團裁決，安柏赫德無法證實她的指控，強尼戴普獲得1000萬美元的補償性賠償，以及500萬美元的懲罰性賠償。

在陪審團宣判後，強尼戴普的粉絲們在庭外，興奮叫著他的名字「強尼！強尼！」。（譯者：陳正健）1110602