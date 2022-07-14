安柏赫德誹謗官司敗給強尼戴普 申請再審遭駁回

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好萊塢女星安柏赫德（右）輸掉與前夫強尼戴普（左）的誹謗官司後尋求再審，但美國維吉尼亞州法官13日駁回請求。（美聯社）

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）輸掉與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的誹謗官司後尋求再審，但美國維吉尼亞州法官今天駁回請求。

安柏赫德的律師要求法官阿茲卡瑞特（Penney Azcarate）宣布陪審團判她賠償強尼戴普1000萬美元的裁決無效，並宣布為誤審，但法官拒絕這一請求。

安柏赫德要求再審，是因為7名陪審員中有1名並非原本被傳喚擔任陪審員者，而是和他姓名相同、住在同一地址的兒子。

但阿茲卡瑞特表示，「沒有欺騙或不當行為的證據」，陪審員「符合法定的服務要求」。

阿茲卡瑞特表示：「這名陪審員經過審查，參加整個陪審團，一同審議，並做出了裁決。」

陪審團6月認定雙方互有誹謗，裁定強尼戴普應獲賠1035萬美元（約新台幣3億元），安柏赫德則應獲賠200萬美元（約新台幣5829萬元）。

59歲的強尼戴普控告安柏赫德2018年12月投書「華盛頓郵報」影射他為家暴男，安柏赫德則提出反訴。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110714