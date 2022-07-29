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強尼戴普畫作線上開賣瘋搶 數小時售罄進帳1億元

2022/7/29 16:46（7/29 17:13 更新）
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好萊塢男星強尼戴普28日透過英國大型藝廊Castle Fine Art首次出售他創作的一系列好萊塢和搖滾巨星的版畫複製品。（圖取自twitter.com/castlegalleries）
好萊塢男星強尼戴普28日透過英國大型藝廊Castle Fine Art首次出售他創作的一系列好萊塢和搖滾巨星的版畫複製品。（圖取自twitter.com/castlegalleries）
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（中央社倫敦28日綜合外電報導）好萊塢男星強尼戴普今天透過英國大型藝廊Castle Fine Art首次出售他創作的一系列好萊塢和搖滾巨星的版畫複製品，開賣僅短短數小時，就賺進約300萬英鎊（約新台幣1.1億元）。

法新社報導，「神鬼奇航」系列靈魂人物、59歲的強尼戴普（Johnny Depp）和他的前妻、36歲女演員安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗，這場官司花了他數百萬美元。

不過，這筆費用他僅用不到數小時就賺了回來。

強尼戴普上午在他的Instagram帳號表示，有他簽名的複製畫將在營運英國藝廊網絡的Castle Fine Art線上販售。

Castle Fine Art在推特發布一張強尼戴普正在繪製美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）肖像的照片。

Castle Fine Art表示，這一系列作品叫做「朋友與英雄」（Friends & Heroes），對象是「他所熟知的，以及那些曾給予他啟發的人」。

4張人物肖像分別是巴布狄倫、滾石樂團傳奇吉他手基思．理查茲（Keith Richards），以及好萊塢巨星伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）與艾爾帕西諾（Al Pacino）。

一套4張裱框版畫要價1萬4950英鎊（新台幣54.4萬元），單張版畫則要價3950英鎊。

藝廊援引強尼戴普的話表示：「我的畫作圍繞著我的生活，但我過去把它們留給自己，這限制了我自己。沒有人應該自我設限。」

Castle Fine Art之後發布推文表示，因為粉絲瘋狂上線，「強尼戴普讓網路癱瘓」。全部780張作品已於28日晚上全數售罄。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110729

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