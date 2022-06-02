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【特派談新事S2E13｜好萊塢加碼版】強尼PK安珀：這一次#MenToo小勝#MeToo？

2022/6/2 15:48（6/2 15:50 更新）
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好萊塢影星強尼戴普（左）與前妻安柏赫德（右）互告誹謗官司幾經審議，1日陪審團裁定由強尼戴普贏得官司。（美聯社）
好萊塢影星強尼戴普（左）與前妻安柏赫德（右）互告誹謗官司幾經審議，1日陪審團裁定由強尼戴普贏得官司。（美聯社）
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：江今葉／中央社駐華盛頓特派

主題： 好萊塢世紀官司揭曉

好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）灑狗血式的世紀互控「誹謗」官司，終於有了結果，但兩人似乎沒全贏也沒全輸。

這場官司舉辦的地點，是在距離首都華盛頓特區不遠的維吉尼亞州FAIRFAX法院，法律攻防戰完全跳脫以往模式，除了強尼與安珀外，其他包括律師與專家，怎麼看起來都有點怪怪的？

強尼與安珀2013年因拍片認識，2015年結婚，但2016年安珀申請離婚，並以家暴為由要求人身保護，展開一連串法律戰。強尼因此失去了華納兄弟和迪士尼等片商的演出合約，直到今年4月11日開庭，長達一個半月的法庭直播……竟讓兩人聲勢發生大扭轉？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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