【特派談新事S2E12｜基輔現場加碼版】俄侵烏百日：離開的人回家了

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中央社駐印度特派（左）和土耳其特派（中）在哈爾科夫向中央社Podcast節目「特派談新事」主持人廖漢原分享，前進基輔所遇到的種種挑戰。中央社記者張若瑤攝 111年6月2日

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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：林行健／中央社駐印度特派、鍾佑貞／中央社駐土耳其特派

主題：戰火後仍勇敢挺助的基輔

這一集，是台北與烏克蘭靠近盧甘斯克州的哈爾科夫視訊連線，在受戰火波及滿目瘡痍的建築物前，以及時不時響起的空襲警報聲中，中央社駐印度特派林行健與駐土耳其特派鍾佑貞，緩緩訴說如何經當地採訪助理（fixer）引導，踏進基輔的經歷。

被武力猛攻靠近基輔的布查陣，街道上沒有斷肢殘臂，人們面無表情的來來去去，只在提及「親友家人」時，烏克蘭居民的情緒才終於潰堤；而存放戰備品或遺留物的倉庫中，那些沾染血跡的軍靴，是怎麼也無法抹除的傷痛。

烏克蘭人怎麼看台灣？申請進入戰爭熱區遇到哪些挑戰？離開又回來殘破家園的居民，又留下了什麼故事？

自2022年2月24日至6月3日，俄羅斯入侵烏克蘭滿100天了，中央社在5月底戰火稍緩之際，由兩位特派深入烏克蘭首都基輔，進行一系列的現場報導，想看更多，請鎖定中央社主網站。

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：陳薇雯｜文字：張若瑤

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