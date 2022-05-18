【特派談新事S2E09】新加坡與病毒共存 靠5個關鍵做法

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新加坡樟宜機場3月旅客量達114萬人次，是2020年3月爆發疫情以來，首度突破百萬。圖為4月1日機場第一航大廳。（中央社檔案照片）

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：侯姿瑩／中央社駐新加坡特派

主題：台灣可借鏡新加坡嗎？

新加坡在4月底解除多數防疫措施，從2020年第一波疫情流行後，就調整「清零」政策轉向「風險管控」。病毒既然無法圍堵，那就必須習慣這種新常態，於是新加坡政府除了鼓勵打疫苗外，也呼籲民眾養成快篩習慣。

隨著疫苗覆蓋率逐步提高，新加坡去年開始實施「醫療方案1-3」，隨疫情變化調整、簡化確診流程，也做好經重症分級，又推動兒童打疫苗，這樣的模式，是否能成為台灣借鏡的範本？

後製團隊：中央社影音中心

剪輯：王昱文｜文字：張若瑤

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