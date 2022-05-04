【特派談新事S2E06】芒果糯米「泰」瘋——國民美食的妙用之處
2022/5/4 18:57（5/4 19:12 更新）
泰國歌手Milli在美國音樂節舞台上吃「芒果糯米」，掀起泰國人的文化認同熱潮。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月4日
主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：呂欣憓／中央社駐曼谷特派員
主題：泰國征服世界的秘密武器
19歲的泰國饒舌歌手Milli在美國柯契拉谷音樂藝術節登台演出時，於舞台上大啖甜點「芒果糯米」，引發全泰國民眾瘋狂。這波效應不只顯現在芒果價格上，連不相關的藥局也想沾個光，推波助瀾賣消脂藥，泰國人怎麼了？
路邊攤與餐廳都吃得到的「芒果糯米」，到底有什麼魅力，連政府也趁機想替它向聯合國申請為「非物質文化遺產」，媒體更是開始討論，文化軟實力不弱的泰國，為何不能像韓國？
後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤
立即收聽：
▶【Firstory】
▶【Apple Podcast】
▶【KKBOX】
▶【Spotify】
▶更多【中央社好POD】精彩內容
▶相關新聞：https://reurl.cc/yrE9RD
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀