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【特派談新事S2E06】芒果糯米「泰」瘋——國民美食的妙用之處

2022/5/4 18:57（5/4 19:12 更新）
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泰國歌手Milli在美國音樂節舞台上吃「芒果糯米」，掀起泰國人的文化認同熱潮。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月4日
泰國歌手Milli在美國音樂節舞台上吃「芒果糯米」，掀起泰國人的文化認同熱潮。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月4日
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：呂欣憓／中央社駐曼谷特派員

主題：泰國征服世界的秘密武器

19歲的泰國饒舌歌手Milli在美國柯契拉谷音樂藝術節登台演出時，於舞台上大啖甜點「芒果糯米」，引發全泰國民眾瘋狂。這波效應不只顯現在芒果價格上，連不相關的藥局也想沾個光，推波助瀾賣消脂藥，泰國人怎麼了？

路邊攤與餐廳都吃得到的「芒果糯米」，到底有什麼魅力，連政府也趁機想替它向聯合國申請為「非物質文化遺產」，媒體更是開始討論，文化軟實力不弱的泰國，為何不能像韓國？

後製團隊：中央社影音中心
剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤

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