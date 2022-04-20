更多編輯台推薦新聞：
鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟
運動

鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協
生活

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/120

【特派談新事S2E03】新舊車齊漲：美國經濟大通膨？

2022/4/20 15:09（4/20 16:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國近來新車價飆漲，並衍生出許多荒謬怪象。中央社特拜記者周世惠上中央社好POD分享這背後的肇因。圖為加州聖克拉拉郡一處車商。中央社記者周世惠舊金山攝 111年4月2日
美國近來新車價飆漲，並衍生出許多荒謬怪象。中央社特拜記者周世惠上中央社好POD分享這背後的肇因。圖為加州聖克拉拉郡一處車商。中央社記者周世惠舊金山攝 111年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
與談人：周世惠／中央社駐舊金山特派員

主題：美國車市供需失衡了嗎？

在美國，這陣子竟要加價2萬美元才能買新車，這是怎麼一回事？從市場面來看，消費者需求增加，市面上新車卻不足，供需失調讓「二手車」得用「新車價」起跳，汽油湊熱鬧也飆漲，還有不肖業者將全毀車拼湊重組販售，不少車主發現自己的「觸媒轉換器」一夜間消失……這些荒謬怪象背後的肇因是？

食衣住行，萬物齊漲，就薪水沒漲，比起疫情發生的2年前，現在於美國加州生活，每個人年增13萬美元的成本，人民怎麼應對？

▶相關新聞：https://reurl.cc/Yvld5x

‧後製團隊：中央社影音中心
‧剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶喜歡這個節目，請訂閱「中央社好POD」留下五星評價。
▶有話想對主持人或來賓說，請用力留言分享您的意見。
▶「特派談新事」圈粉／周永捷：instagram.com/plo1223/
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
【特派談新事S2E01】中國vs.越南 共產國家不能踩的新聞雷是……【好POD+ E03】強人崛起 中共長征之路100年的變與不變【特派談新事S1E40｜加碼版】TaiwanPlus走進波烏邊境見到什麼？【特派談新事S1E39】威爾斯密斯一巴掌「打響」奧斯卡？
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀