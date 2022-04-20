【特派談新事S2E03】新舊車齊漲：美國經濟大通膨？

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美國近來新車價飆漲，並衍生出許多荒謬怪象。中央社特拜記者周世惠上中央社好POD分享這背後的肇因。圖為加州聖克拉拉郡一處車商。中央社記者周世惠舊金山攝 111年4月2日

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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長

與談人：周世惠／中央社駐舊金山特派員

主題：美國車市供需失衡了嗎？

在美國，這陣子竟要加價2萬美元才能買新車，這是怎麼一回事？從市場面來看，消費者需求增加，市面上新車卻不足，供需失調讓「二手車」得用「新車價」起跳，汽油湊熱鬧也飆漲，還有不肖業者將全毀車拼湊重組販售，不少車主發現自己的「觸媒轉換器」一夜間消失……這些荒謬怪象背後的肇因是？

食衣住行，萬物齊漲，就薪水沒漲，比起疫情發生的2年前，現在於美國加州生活，每個人年增13萬美元的成本，人民怎麼應對？

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‧後製團隊：中央社影音中心

‧剪輯：蔡明珊 | 文字：張若瑤

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