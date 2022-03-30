【特派談新事S1E39】威爾斯密斯一巴掌「打響」奧斯卡？

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：林宏翰／中央社駐洛杉磯特派

主題：動手與動口，誰犯天條？

睽違2年才有現場觀眾版的第94屆奧斯卡金像獎，因為威爾史密斯的「驚天一掌」，得獎人與電影消失了，暴力、族裔與喜劇梗徹底黑了這一屆典禮，杜比劇院中，不只前台來賓受驚嚇，在後台來自全球的100多位記者們，從耳機中聽到異狀後，怎麼看這起突發事件？

中央社是全台灣唯一在奧斯卡頒獎典禮現場的媒體，在鏡頭外，又看見了什麼被遺漏的細節？

後製團隊：中央社影音中心

音訊剪輯：王昱文 | 文字企劃：張若瑤

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