更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄國承諾落空 烏克蘭控俄軍仍砲擊北部城市
首頁 / 文化
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/108

【特派談新事S1E39】威爾斯密斯一巴掌「打響」奧斯卡？

2022/3/30 16:25（3/30 16:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
男星威爾史密斯（前）27日在奧斯卡頒獎典禮暴走，賞了串場嘉賓克里斯洛克（後）一耳光。（美聯社）
男星威爾史密斯（前）27日在奧斯卡頒獎典禮暴走，賞了串場嘉賓克里斯洛克（後）一耳光。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：林宏翰／中央社駐洛杉磯特派

主題：動手與動口，誰犯天條？

睽違2年才有現場觀眾版的第94屆奧斯卡金像獎，因為威爾史密斯的「驚天一掌」，得獎人與電影消失了，暴力、族裔與喜劇梗徹底黑了這一屆典禮，杜比劇院中，不只前台來賓受驚嚇，在後台來自全球的100多位記者們，從耳機中聽到異狀後，怎麼看這起突發事件？

中央社是全台灣唯一在奧斯卡頒獎典禮現場的媒體，在鏡頭外，又看見了什麼被遺漏的細節？

後製團隊：中央社影音中心
音訊剪輯：王昱文 | 文字企劃：張若瑤

立即收聽：
▶【Firstory
▶【Apple Podcast
▶【KKBOX
▶【Spotify
▶更多【中央社好POD】精彩內容

▶相關新聞：https://reurl.cc/mGg3gA
▶節目全影片：https://reurl.cc/rQejGk

延伸閱讀
【特派談新事S1E38】歐美揮制裁七傷拳，俄德先痛然後……【特派談新事S1E37｜波蘭現場版】直擊烏克蘭軍備補給站 美軍機呼嘯而過【特派談新事S1E36】俄軍入侵烏克蘭 台灣應該怎麼看？【特派談新事S1E35】北約的人肉盾牌——波蘭怎應對惡鄰居【特派談新事S1E33】經濟圍俄：歐洲出重拳能止戰嗎？【特派談新事S1E32｜緊急加碼版】俄侵烏前夕寫好遺書 特派准進烏東戰區【特派談新事S1E31】失控的蒲亭——全球近核戰臨界點？
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀