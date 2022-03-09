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中央社好POD2/95

【特派談新事S1E33】經濟圍俄：歐洲出重拳能止戰嗎？

2022/3/9 17:49（3/9 17:50 更新）
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俄烏戰爭讓歐洲大小國重新團結，正視俄羅斯的威脅。圖為歐盟執委會點燈聲援烏克蘭。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
俄烏戰爭讓歐洲大小國重新團結，正視俄羅斯的威脅。圖為歐盟執委會點燈聲援烏克蘭。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心國際組組長
受訪者：林育立／中央社駐柏林特派員

主題：一場意外讓歐洲團結的戰爭

在往昔俄烏衝突扮演調停角色的德國，近期打破數十年禁忌，交付武器給烏克蘭，讓德國「硬起來」的關鍵點是……？蒲亭的野心明確，要成立傀儡政權，讓烏克蘭從地圖上消失……這種挑戰人道極限的行徑，讓分裂已久的歐洲大小國，慢慢站向同一陣線。

俄烏戰爭改變歐洲整體安全秩序，每個國家都需要擴張，軍力也開始更團結。那最現實的能源問題怎麼辦？超過一千項經濟制裁，真的會讓俄羅斯的侵略止步嗎？

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‧後製團隊：中央社影音中心
‧音訊剪輯：吳桓中 | 文字企劃：張若瑤

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