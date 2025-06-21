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超行星盃全國桌球錦標賽 逾千人參賽展現基層熱情

2025/6/21 15:10（6/21 15:51 更新）
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2025超行星盃全國桌球錦標賽21日在秀峰高中體育館登場，今年共有來自全國130隊、超過千人參賽。（汐止水返腳桌球發展協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月21日
2025超行星盃全國桌球錦標賽21日在秀峰高中體育館登場，今年共有來自全國130隊、超過千人參賽。（汐止水返腳桌球發展協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月21日
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（中央社台北21日電）2025超行星盃全國桌球錦標賽今、明2天在新北市汐止秀峰高中體育館盛大登場，本次共有來自全國130隊、超過千人參賽，主辦單位並提供新台幣5萬元作為競賽的獎金。

連辦第3屆的超行星盃全國桌球錦標賽，由汐止水返腳桌球發展協會主辦，協會執行長王士豪在接受媒體訪問時表示，過去2年的賽事參與隊伍非常熱烈，每屆參與人數都超過1000人，可見桌球在基層的發展相當蓬勃。

本屆賽事設有「公開國小團體組」，並細分為「公開國小男童高年級組」、「公開國小女童高年級組」、「公開國小男童中年級組」及「公開國小女童中年級組」；至於「汐止地區邀請組」分為「國中、國小混合團體組」。

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比賽制度「公開國小團體組」採4單打1雙打制，每隊報名人數至多8人，選手不得單、雙兼點；「汐止地區邀請組」則採5單打制不能重複，且每隊報名人數至多7人。

王士豪表示，汐止桌球運動一直有各種社團在推展，算是當地非常興盛的運動，球友從小到老都有，加上汐止多雨，屬於室內運動的桌球更適合推展。（編輯：李亨山）1140621

#王士豪
#汐止
#體育館
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