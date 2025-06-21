中國舊換新再補貼5685億 市場示警政策效益衰減

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（中央社記者吳柏緯台北21日電）為刺激消費、振興經濟，中國持續推動「以舊換新」。近期宣布在下半年至少還要投入人民幣1380億元（約新台幣5685億元），以解決部分地區補貼資金不足問題。然而缺乏結構性改革，政策效應正在減弱，甚至將出現負面效應。

「消費品以舊換新」是中國官方「促消費」的重要措施。根據中國商務部統計，截至今年5月31日，以舊換新方案帶動的銷售額已突破人民幣1兆元大關，達1.1兆元。

綜合第一財經、經濟觀察報，近期包含河南、甘肅、遼寧、廣東、浙江等地的多個城市陸續發布通知，指出因「補貼資金用完，暫停以舊換新補貼申請」。這一類的消息近期引起民眾的騷動，紛紛在社群平台上發文詢問。

中國官方則於20日發布消息，強調以舊換新的國家補貼將會持續，今年下半年北京將有總計人民幣1380億元的資，分批有序分配至地方政府。官媒新華社19日報導稱，沒有「取消補貼」的情況，是各地方政府按照規定「限額管理」。

報導引述家電業相關人士表示，今年下半年支持以舊換新的資金，來自中央政府的金額約1380億元，地方配套資金約100多億元，合計共1500億元。預計家電以舊換新的支持資金占比約23%，即約300億元，基本上可以支持相關政策實施到今年年底。

然而相較於家電業的樂觀，另一個補貼重點電動車產業則仍面臨較大的壓力。一名汽車經銷商指出，目前的補貼政策對於低階車型更有優勢，加上受消費者消費力下降、價格戰等因素影響，在電動車產業中，政策刺激的邊際效應正在減弱。

「政策效益遞減」，這並非個別業界人士的感受，近期陸續有經濟學者、市場分析人士示警，補貼政策缺少結構性改革，恐治標不治本。

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報導引述野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，去年針對汽車和家電，今年針對電子產品的刺激政策所發揮的正面效應即將結束。預計到今年下半年，不僅難以再看到顯著的正面效果，甚至可能由於此前大規模刺激政策的影響，出現一些負面效應。

華爾街日報日前報導，穆迪分析公司（Moody's Analytics）的經濟學家Sarah Tan以舊換新是「臨時」、「治標不治本」的辦法，「沒有觸及中國家庭消費意願低迷的根本原因。」唯有改善就業前景，令社會保障體系更加完善，才能穩定提振消費者信心。（編輯：張淑伶）1140621