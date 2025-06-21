美副總統洛杉磯會國民兵 批藍州鼓勵移民非法入境

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國洛杉磯爆發不滿突襲搜索移民的抗議活動，副總統范斯（JD Vance）今天會見部署於洛杉磯平亂的軍人，指責民主黨執政州與城市的領導人鼓勵移民非法跨越美國邊境。

路透社報導，美國總統川普最近部署700名陸戰隊員與4000名國民兵到洛杉磯，范斯會見其中一些軍人時指責民主黨地方首長沒有支持當地執法機構。

川普不顧民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）的意願，月初部署國民兵到洛杉磯，以平息移民暨海關執法局（ICE）探員在工作場所突襲搜索移民引發的抗爭。

聯邦上訴法院19日裁定，允許川普繼續掌控加州國民兵。

洛杉磯是美國人口第2大城市，川普決定派遣部隊到洛杉磯，掀起在美國國土動用軍隊的討論，並加劇洛杉磯的政治緊張情勢。

范斯說，聯邦上訴法院的裁定明確指出，川普部署軍隊「是完全合法且正當的聯邦執法行動」。

范斯沒有提到陸戰隊與國民兵何時離開洛杉磯，還暗示他們可能將待在洛杉磯一段時間。

范斯說：「在因應當地的情勢發展上，這些國民兵與陸戰隊仍是非常不可或缺一環，因為擔憂情勢將再度爆發。」

他指控紐松與洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）沒有打擊洛杉磯內的非法移民，也未能支持地方與州的執法機構。

他說：「他們視邊境巡邏隊（Border Patrol）與邊境執法人員為某種非法部隊，而不是他們原本角色，即美國人民的執法人員，為美國人民執行法律。」

紐森可望2028年競選總統，可能與范斯對決。

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紐森的發言人克羅夫-裴拉約（Diana Crofts-Pelayo）稱范斯的說法完全錯誤，「州長一貫譴責暴力，並明確表明他的立場」。

洛杉磯市長說，范斯散播「謊言與無稽之談」，稱部署軍隊是挑釁之舉，「已在我們整座城市散播恐怖與恐懼」。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1140621