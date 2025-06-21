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ICE突襲風聲鶴唳 洛杉磯野火重建區臨時工短缺

2025/6/21 08:48（6/21 09:01 更新）
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洛杉磯野火肆虐期間，遭到伊頓大火（Eaton fire）重創的市鎮艾塔迪那（Altadena）一處受災房屋正在重建。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月21日
洛杉磯野火肆虐期間，遭到伊頓大火（Eaton fire）重創的市鎮艾塔迪那（Altadena）一處受災房屋正在重建。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月21日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電））美國移民暨海關執法局（ICE）近期在洛杉磯地區突襲執法，不少擔任臨時工的無證移民不敢出門，野火重建區出現工人短缺的情形。

國家廣播公司（NBC）洛杉磯第4台報導，年初洛杉磯野火肆虐，遭到伊頓大火（Eaton fire）重創的市鎮艾塔迪那（Altadena），重建之路仰賴日薪臨時工，但在ICE強硬執法下，許多移工都躲了起來，影響重建進度。

電視台訪問當地社區就業中心主任馬德拉（Jose Madera）。他表示，伊頓大火之後，移民社群的日薪臨時工投入了災後重建工作，協助清掃家園。

NBC新聞指出，移民團體聲稱ICE近日在鄰近的巴沙迪納（Pasadena）執法，有人看到執法人員在公車站抓人上銬，共拘捕6人。

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馬德拉批評這一波的突襲執法是「災難之後的另一場災難」，影響許多移民家庭。

移民暨海關執法局（ICE）則公開聲明，解釋該機關的工作是「維護公共安全是第一優先，追緝、逮捕並遣返犯罪的外籍人士及違反移民法的個人」。（編輯：周永捷）1140621

#美國
#移民暨海關執法局
#國家廣播公司
洛杉磯野火肆虐期間，遭到伊頓大火（Eaton fire）重創的市鎮艾塔迪那（Altadena）一處受災房屋。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月21日
洛杉磯野火肆虐期間，遭到伊頓大火（Eaton fire）重創的市鎮艾塔迪那（Altadena）一處受災房屋。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月21日
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