紐時：川普指示暫停在農場與飯店掃蕩非法移民
2025/6/14 16:24（6/14 16:53 更新）
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）「紐約時報」今天報導，根據內部電郵與了解指示的3名美國官員，美國總統川普政府已告知移民官員，請他們基本上暫停在農業工作場所、飯店與餐廳的突襲搜查及逮捕行動。
紐約時報（The New York Times）報導，美國移民暨海關執法局（ICE）高階官員金恩（Tatum King）在發給部門區域領導人的指導意見中表示：「從今天起，請暫停所有針對農業（包括水產養殖與肉品加工廠）、餐廳與營運中飯店等工作場所的執法調查及行動。」
美國國土安全部向紐時證實有這項指示，並指出：「我們將遵循總統的指示，繼續著手對付犯下罪行的非法外國人，把其中最惡劣的敗類趕出美國街頭。」
路透社無法立即核實紐時的報導；由於是非辦公時間，白宮、國土安全部均未立即回應路透社的置評請求。
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川普（Donald Trump）昨天才宣布，他很快將發布命令，解決打擊移民措施對美國農業與飯店業造成的影響，這些行業嚴重依賴移工。
美國農業團體長期以來一直希望川普能放過農業，別大規模驅逐移民，因為這可能會顛覆依賴移民的食品供應鏈。（譯者：張曉雯/核稿：洪培英）1140614
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