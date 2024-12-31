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川普揚言驅逐大量非法移民 農民憂勞動力不足

2024/12/31 14:47
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（中央社加州法爾博30日綜合外電報導）美國總統當選人川普揚言將大規模驅逐無證移民，美國農民擔心，此舉可能導致沒有足夠工人幫忙收成，使得供應減少以致價格飛漲。

一生務農的博斯克（Joe Del Bosque）知道美國沒辦法沒有移民，他也擔心，很多同胞會認為美國無法與移民共存。

75歲的博斯克告訴法新社：「需要的時候歡迎他們，不需要的時候，就想把他們趕走。」

「現在，這個國家不知道他們確實需要一些這樣的勞工。」

像博斯克這樣的農民擔心，川普驅逐數以百萬計無證移民的承諾，可能會讓他們陷入困境。

經濟學家認為，大規模驅逐可能會讓他和其他像他一樣的人沒有足夠工人幫忙收成，使得供應短缺以致價格飛漲。

博斯克說：「他談到了驅逐出境的問題。我們還不知道這意味什麼。」

「代表全部的人嗎？我們當然希望這並不代表他會搜查我們的農場，因為沒有我們的工人，我們的農場就會停止運轉。」

不僅耕種的農民擔心，愛達荷乳製品生產商協會（Idaho Dairy Producers Association）執行董事納勒布特（Rick Naerebout）也警告，有技術的勞工突然消失，可能會對乳製品業造成「毀滅性打擊」。

他告訴法新社：「只要中斷幾天，沒辦法幫奶牛餵食或擠奶，就會對我們的行業造成無法修復的損害。」

美國勞工部調查顯示，美國約有240萬人從事農業，其中44%沒有身分證明。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131231

川普
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