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抗議人士聚集道奇球場外 拉丁裔球迷失望球團不表態

2025/6/20 07:30
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（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）美國移民暨海關執法局（ICE）突襲執法引發近2週示威潮，今天ICE執法人員出現在道奇球場附近，吸引抗議人士聚集，拉丁裔球迷對道奇球團保持沉默感到不滿。

道奇隊球迷人口超過40%是拉丁裔，球場經常舉行墨西哥、薩爾瓦多文化傳統之夜，比賽進行中播放拉丁美洲音樂。不過6日ICE突襲執法在洛杉磯引發示威潮以來，將近2週，道奇球團一直未對此議題發表意見。

今天在道奇球場的一處停車場進出口，聚集多家電子媒體、抗議人士。因為上午有消息傳出，ICE執法人員出現在道奇球場附近。

道奇隊發表公開聲明，指出ICE執法人員今天上午請求進入道奇球場的停車場，但球團已經拒絕。但國土安全部官方帳號在社群媒體X上回應道奇隊，表示這件事與道奇隊無關，執法人員只是短暫停車在球場的停車場，但沒有進行任何執法行動。

ICE執法人員稍後離開現場，約10多名示威人士聚集觀望之後也相繼離開。

中央社記者訪問在場舉標語抗議的莎菈（Sara），她說自己在附近工作，來到現場是為了支持社區，「ICE正在綁架我們的家人，我們的社區朋友，我聽說ICE出現在道奇球場，所以才到這裡來，盡我們所能表達聲音」。

莎菈指控，道奇隊經常拿墨西哥、拉丁裔文化當作行銷工具，舉辦文化傳統活動，但「事情發生到現在已經2週了，他們卻一句話都沒有講，真的是很難看」。

寶拉（Paola）在洛杉磯出生長大，自認「一輩子都是道奇忠實球迷」，她批評道奇對移民執法議題一直保持沉默，令球迷感到失望，「他們一直從我們的文化、我們的族群當中獲利，卻沒有對這件事發表任何意見，真是很虛偽、令人心寒」。

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昨天剛有多個拉丁裔團體在道奇球場外召開記者會，呼籲道奇隊針對ICE突襲行動發聲反對，支持深受影響的拉丁裔族群。

儘管道奇球團尚未公開表態，但球員赫南德茲（Enrique Hernandez）14日透過社群媒體Instagram貼文，稱「對我們國家和這座城市發生的事感到悲哀又憤怒…我無法忍受看到我們社區被侵犯、貼標籤、受到不公平對待，甚至被撕裂，所有人都應該受到尊嚴、有人權的對待」。（編輯：田瑞華）1140620

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