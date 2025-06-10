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洛杉磯示威群眾包圍聯邦政府大樓 喊川普下台

2025/6/10 10:28（6/10 10:51 更新）
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洛杉磯數百人群眾聚集聯邦政府大樓前，手舉標語「人民訴求：停止驅逐」，與手持盾牌、全副武裝的國民兵對峙。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
洛杉磯數百人群眾聚集聯邦政府大樓前，手舉標語「人民訴求：停止驅逐」，與手持盾牌、全副武裝的國民兵對峙。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）針對移民暨海關執法局（ICE）擴大掃蕩非法移民，洛杉磯抗議進入第4天。示威群眾數百人今天聚集聯邦政府大樓，反對國民兵進駐洛杉磯，喊「川普下台」。一名受訪者將川普類比納粹。

洛杉磯的移民局執法人員6日在多處突襲執法，逮捕非法移民，其中包括名工會領袖伍爾達（David Huerta），此舉引發群眾示威。洛杉磯市中心一連3天都有群眾上街抗議。

總統川普下令，週末2000名國民兵

美國國民兵

美國國民兵（National Guard）是美國各州政府的武裝部隊，可由州長也可由總統調動，平時幾乎都是由州長調動。

國民兵常在災害期間被動員負責維持公共秩序，在對外作戰時，可執行聯邦任務部署參與作戰或提供後勤支持，美軍在阿富汗和伊拉克作戰時就曾動員國民兵。

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進駐洛杉磯。今天在洛杉磯的聯邦政府大樓前，有數百名群眾聚集。大批警力與加州國民兵駐守大樓周邊，與抗議群眾形成對峙場面。
洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民，反對總統川普派國民兵進駐。一名示威者拿著標語抗議國民兵「納粹當年也說只是奉命行事」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民，反對總統川普派國民兵進駐。一名示威者拿著標語抗議國民兵「納粹當年也說只是奉命行事」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日

一名不具名的示威者手舉標語，寫著「ICE等於蓋世太保」。他受訪表示，今天站出來是為了支持無證移民的朋友，保護他們免受移民執法局的傷害，他把川普指為「白宮裡的納粹」，主張「白人至上主義不應該存在美國」。

這幾天示威活動，出現不少火爆場面，包括群眾破壞公物、燒毀Waymo無人駕駛車。但這名受訪者表示，大多數的示威者都是和平抗議，行使公民權力，「國民兵不應該出現在這裡」。

另一名示威者墨裘瑞（Elizabeth Mercury）向中央社表示，川普上台以來，她已經上街4次，這次站出來是為了支持被ICE逮捕的工會領袖伍爾達，「他為工會成員發聲，卻遭到突襲，現在面臨6年刑期」。

墨裘瑞表示，大多數的示威群眾都是和平抗議，少數失控場面是因為「人們真的很憤怒，我可以理解這種情緒，因為ICE闖進人們的學校、工作場所抓人，這些人都是對這個國家、對加州的農業、服務業有重大貢獻」。

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墨裘瑞說，國民兵不應該進駐洛杉磯，無論是州長、市長都不同意這樣的調動，「我們也不允許這樣的情況發生」。

抗議群眾舉標語、喊口號，訴求「川普下台」、「國民兵滾出LA」、「人民團結，融化ICE」。（編輯：韋樞）1140610

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洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民，一名示威者手拿墨西哥國旗，在一排警察面前站立表示抗議。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民，一名示威者手拿墨西哥國旗，在一排警察面前站立表示抗議。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民，群眾當中有人手持墨西哥與美國國旗的拼貼旗幟，訴求墨裔族群在美國的權益。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民，群眾當中有人手持墨西哥與美國國旗的拼貼旗幟，訴求墨裔族群在美國的權益。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
洛杉磯數百人群眾聚集在聯邦政府大樓前，抗議移民暨海關執法局（ICE）突襲掃蕩非法移民。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年6月10日
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