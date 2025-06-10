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洛杉磯暴動 外交部：目前未有台灣僑民捲入

2025/6/10 12:45
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）美國移民暨海關執法局（ICE）擴大掃蕩非法移民，洛杉磯抗議持續。外交部發言人蕭光偉今天表示，目前未有台僑捲入衝突，建議近期前往駐洛杉磯辦事處時，儘量避開抗議區域或執法警戒區。

洛杉磯的移民局執法人員6日在多處突襲執法，逮捕非法移民，其中包括工會領袖伍爾達（David Huerta），此舉引發群眾示威。洛杉磯市中心連日都有群眾上街抗議。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，台灣僑民是否捲入洛杉磯示威抗議。

外交部發言人蕭光偉表示，密切關注近日美國洛杉磯當地抗議掃蕩非法移民升高為衝突事件，並於第一時間透過駐洛杉磯辦事處就近掌握事態發展。

蕭光偉強調，衝突地點涵蓋洛杉磯市中心及派拉蒙（Paramount）市，非台灣僑民主要僑居地點，經駐處了解未聽聞有僑民捲入衝突。

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蕭光偉說明，駐洛杉磯辦事處所在辦公大樓與衝突地點有相當距離，對前往駐處申辦領務的僑民影響有限；但仍建議近期擬前往駐處的台灣人與僑民，儘量避開洛杉磯市中心抗議區域或執法警戒區。

至於旅遊警示，蕭光偉表示，外交部與駐外館皆會持續關切及掌握相關情形，並做必要評估。如有進一步的消息，外交部將隨時對外說明。（編輯：翟思嘉）1140610

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