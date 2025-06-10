加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
洛杉磯暴動
新聞專題
洛杉磯暴動1/17
首頁 / 國際

洛杉磯暴動川普令陸戰隊進駐 聯合國籲勿讓局勢軍事化

2025/6/10 09:55（6/10 10:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
加州國民兵8日在位於巿中心的聯邦政府綜合大樓外駐守。（路透社）
加州國民兵8日在位於巿中心的聯邦政府綜合大樓外駐守。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕無證移民、及抗議總統川普在洛杉磯部署國民兵的示威持續延燒，聯合國今天呼籲勿讓局勢進一步軍事化，川普則是再派額外2000國民軍因應。

法新社報導，川普7日已經動員2000名國民兵

美國國民兵

美國國民兵（National Guard）是美國各州政府的武裝部隊，可由州長也可由總統調動，平時幾乎都是由州長調動。

國民兵常在災害期間被動員負責維持公共秩序，在對外作戰時，可執行聯邦任務部署參與作戰或提供後勤支持，美軍在阿富汗和伊拉克作戰時就曾動員國民兵。

看更多
關閉
（National Guard）至全美人口第2多的洛杉磯，約300人昨天就定位來保障聯邦大樓和官員。

到了今天，也就是示威行動第4天，川普政府宣布動員700名陸戰隊員和「額外」2000名國民兵。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）表示：「我們不希望看見當前局勢進一步軍事化，並呼籲地方、州及聯邦各級政府共同努力避免這種情況發生。」

川普今天下令現役陸戰隊進駐洛杉磯，矢言會比以往「更嚴厲的打擊」這些不滿非法移民掃蕩行動的示威人士。

加州警方8日與示威者對峙。（路透社）
加州警方8日與示威者對峙。（路透社）

美國北方司令部（USNORTHCOM）先前宣布動員約700名陸戰隊員，加入已在當地部署的國民兵，協助保護加州洛杉磯（Los Angeles）地區的聯邦人員和財產。在擁有大量拉丁美洲裔人口的洛杉磯，這項非常規行動恐進一步升高緊張局勢。

加州州長紐松（Gavin Newsom）強烈抨擊這項舉措，怒轟川普「瘋狂」。

紐松在社群媒體平台X發文說：「美國陸戰隊在多場戰爭中英勇服役，捍衛民主。他們不應部署在美國國土上，面對自己的同胞，只為滿足一位獨裁總統的瘋狂幻想。這是違背美國價值觀的行為。」

動員陸戰隊員之前，示威群眾今天占據洛杉磯市中心街道，焚燒車輛並洗劫商店，場面相當混亂，警方動用催淚瓦斯和橡膠子彈因應。

川普在華府對記者說：「造成這些問題的那些人，是專業的煽動者和叛亂分子。」

他在社群媒體上說，他已部署國民兵部隊「來應對這場暴力煽動的騷亂」，還說「如果我們沒這麼做，洛杉磯早就被徹底摧毀了」。

川普說，抗議群眾朝部隊吐口水，「如果他們繼續這樣做，我向各位保證，他們將受到比以往更嚴厲的打擊。我們不會容忍這類的不尊敬！」

有家小商店遭人塗鴉破壞，老闆對當局祭出強硬手段表示支持。

拒絕透露姓名的商店老闆告訴記者：「我認為當局必須這麼做，才能制止破壞行為。」

她說：「每個人都有抗議的權利，但要以正當方式進行。不能破壞或傷害自己的城鎮，因為你傷害的是那些努力謀生的人。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

然而，也有人對此感到震驚。

47歲的迪默（Kelly Diemer）說：「他們本來應該保護我們，但現在卻像是被派來攻擊我們一樣。這已不再是個民主國家了。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140610

#川普
#加州
#紐松
#聯合國
#洛杉磯市
#美國
#移民暨海關執法局
加州國民兵站崗。（路透社）
加州國民兵站崗。（路透社）
延伸閱讀
加州洛杉磯示威持續延燒 舊金山抗議移民執法逾150人被逮洛杉磯暴動軍方動員700陸戰隊員 加州長轟川普失去理智川普挺邊境官員嗆逮州長 加州告政府派國民兵洛杉磯暴動川普派國民兵壓境 美總統州長部署決策分歧案例一次看洛杉磯抗議掃蕩非法移民為何成暴動？國民兵是什麼？關鍵問答彙整
川普
結束倫敦首日對中貿易談判 美商務部長稱富有成果美中新一輪貿易談判登場 市場盼緩解雙邊緊張關係
紐松
舊金山響應洛杉磯示威 加州逾百抗議人士被捕[影]川普派國民兵至洛杉磯 共和黨與民主黨分歧加劇
洛杉磯暴動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
洛杉磯示威延燒 墨西哥總統籲移民以和平表達訴求
70
更多編輯台推薦新聞：