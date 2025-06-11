川普：軍隊進駐洛杉磯 直到「和平」出現才撤離

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓10日專電）美國總統川普派遣陸戰隊與 國民兵 美國國民兵 美國國民兵（National Guard）是美國各州政府的武裝部隊，可由州長也可由總統調動，平時幾乎都是由州長調動。 國民兵常在災害期間被動員負責維持公共秩序，在對外作戰時，可執行聯邦任務部署參與作戰或提供後勤支持，美軍在阿富汗和伊拉克作戰時就曾動員國民兵。 看更多 關閉 （National Guard）進駐加州洛杉磯，因應抗議逮捕移民的示威活動。此舉招致批評之際，川普今天表示，軍隊將持續部署於洛杉磯，「直到出現和平為止」。

川普（Donald Trump）今天傍晚回應媒體詢問時表示，自己想拯救洛杉磯，還批評加州州長紐松（Gavin Newsom）「無能」。

他表示，自己只希望看到和平，「如果有和平，我們就撤出，如果連一絲和平的希望都沒有，我們會留下，直到出現和平為止」。

川普還說，很多人正被逮捕，「那些暴徒」最好知道，有很多人正被逮捕，「他們將會坐牢很久」。

被問及軍隊的「交戰原則」，川普回應表示，如果示威者具有危險性，丟磚塊、揍人或朝警察等人吐口水，「我會說，這就是所謂的交戰行為」。

美國移民暨海關執法局（ICE）近日在加州大規模掃蕩逮捕無證移民，引發群眾抗議。綜合外媒報導，儘管抗議活動大致和平，但抗議者與執法人員仍爆發零星衝突，其中包括8日傳出數輛汽車被燒毀，雖引人注目但屬於零星個案，加州地方官員稱局勢仍在掌控之中。

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不過，川普與聯邦政府抱持不同看法並採取非常手段，部署數千名國民兵及現役陸戰隊到洛杉磯街頭。紐松、美國民權聯盟（ACLU）都強烈反對川普的部署行動。

紐松說：「將受過軍事訓練的戰鬥人員部署到街頭，不僅前所未見，還威脅到我們民主的核心。川普的行徑猶如暴君，而不是總統。」（編輯：張芷瑄）1140611