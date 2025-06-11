掃蕩非法移民演成洛杉磯暴動 德州州長宣布部署國民兵
2025/6/11 16:13（6/11 16:39 更新）
（中央社休士頓10日綜合外電報導）美國洛杉磯近日爆發反對逮捕移民的抗議示威，促使總統川普派兵進駐當地作為聯邦執法機構的後盾。共和黨籍德州州長艾波特今天深夜宣布，將部署國民兵
以「維護秩序」。
美國國民兵
美國國民兵（National Guard）是美國各州政府的武裝部隊，可由州長也可由總統調動，平時幾乎都是由州長調動。
國民兵常在災害期間被動員負責維持公共秩序，在對外作戰時，可執行聯邦任務部署參與作戰或提供後勤支持，美軍在阿富汗和伊拉克作戰時就曾動員國民兵。
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法新社報導，艾波特（Greg Abbott）在社群平台X寫道：「德州國民兵（National Guard）將在州內各地部署，以確保和平與秩序。和平抗議是合法活動，傷害他人或財產則屬非法且將招致逮捕。」
他的貼文還提到，德州國民兵將「動用各種工具及策略協助執法人員維護秩序」。
「新聞週刊」（Newsweek）報導，艾波特的新聞秘書馬哈勒瑞斯（Andrew Mahaleris）今晚也表示：「和平抗議是我們國家不可或缺的一部分，但德州不會容忍我們在洛杉磯看到的違法行為。」
馬哈勒瑞斯指出：「任何參與暴力或破壞財產的人，將迅速受到法律全面究責。」
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美聯社報導，示威活動從洛杉磯擴散至全國各地其他城市，包括德州達拉斯（Dallas）及奧斯汀（Austin）、芝加哥（Chicago）與紐約（New York）。這些地方都出現上千人集會，多人遭到逮捕。
在德州，奧斯汀警方昨天使用化學刺激物驅散數百名示威人士。艾波特辦公室今晚也宣布，德州國民兵部隊已在抗議者計劃舉行示威的地區「待命」。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1140611
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