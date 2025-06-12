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川普派兵進駐洛杉磯 發文稱過去2晚「平安無事」

2025/6/12 21:44
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普派部隊進駐洛杉磯，因應近來掃蕩加州非法移民引發的連日抗議行動。川普今天上午表示，洛杉磯「過去2個晚上平安無事」，並稱讚軍隊協助恢復洛杉磯秩序。

法新社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說，「我們偉大的國民兵（National Guard），加上陸戰隊的一些幫助，使洛杉磯警方（L.A. Police）有效執行他們的勤務」，並補充說若沒有派兵進駐，洛杉磯市「恐怕變成我們多年來所不曾見的犯罪現場」。

美國政府上週逮捕非法移民的行動突然升級，引發民眾示威抗議。儘管抗議活動大致和平，仍傳出零星暴力事件，包括自動駕駛功能的計程車遭燒毀，和抗議民眾朝警方丟擲石塊。

川普不顧民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）反對，下令數千名國民兵和700名現役陸戰隊員進駐洛杉磯市，成為數十年來第1位採取這類行動的美國總統。

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川普貼文還說，紐松「完全無法掌控局勢。他應該要說謝謝幫了他大忙，而非試圖為自己的錯誤和無能辯護」。

美國其他城市也已出現類似的抗議事件。加州準備在今天針對川普部署軍隊一事，與白宮展開法律訴訟。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140612

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