美法院批准禁制令申請 要求國民兵指揮權還加州州長
2025/6/13 09:29（6/13 09:41 更新）
（中央社記者張欣瑜舊金山12日專電）美國法官今天裁定，批准加州州長申請的禁制令，美國總統川普必須立即將國民兵指揮權歸還加州州長紐松（Gavin Newsom）。
加州日前針對川普（Donald Trump）向洛杉磯派遣國民兵
提告法院，並申請禁制令，請求阻止美軍部署洛杉磯，訴訟案今天開庭。
美國國民兵
美國國民兵（National Guard）是美國各州政府的武裝部隊，可由州長也可由總統調動，平時幾乎都是由州長調動。
國民兵常在災害期間被動員負責維持公共秩序，在對外作戰時，可執行聯邦任務部署參與作戰或提供後勤支持，美軍在阿富汗和伊拉克作戰時就曾動員國民兵。
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審理此案的聯邦地區法院法官布雷爾（Charles Breyer）晚間做出裁決，批准加州禁制令申請。
紐松稍晚將現身對媒體說明。（編輯：陳妍君）1140613
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