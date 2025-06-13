加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
洛杉磯暴動
新聞專題
洛杉磯暴動3/45
首頁 / 國際

美法院批准禁制令申請 要求國民兵指揮權還加州州長

2025/6/13 09:29（6/13 09:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
加州洛杉磯示威，國民兵成員在市中心的大都會拘留中心外站崗。（路透社）
加州洛杉磯示威，國民兵成員在市中心的大都會拘留中心外站崗。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山12日專電）美國法官今天裁定，批准加州州長申請的禁制令，美國總統川普必須立即將國民兵指揮權歸還加州州長紐松（Gavin Newsom）。

加州日前針對川普（Donald Trump）向洛杉磯派遣國民兵

美國國民兵

美國國民兵（National Guard）是美國各州政府的武裝部隊，可由州長也可由總統調動，平時幾乎都是由州長調動。

國民兵常在災害期間被動員負責維持公共秩序，在對外作戰時，可執行聯邦任務部署參與作戰或提供後勤支持，美軍在阿富汗和伊拉克作戰時就曾動員國民兵。

看更多
關閉
提告法院，並申請禁制令，請求阻止美軍部署洛杉磯，訴訟案今天開庭。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

審理此案的聯邦地區法院法官布雷爾（Charles Breyer）晚間做出裁決，批准加州禁制令申請。

紐松稍晚將現身對媒體說明。（編輯：陳妍君）1140613

#加州
#川普
#紐松
延伸閱讀
加州州長告川普洛杉磯派兵案開庭 法院外抗議聲不斷川普派兵進駐洛杉磯 發文稱過去2晚「平安無事」美示威群眾6/14舉行「無王日」 回應華府閱兵儀式洛杉磯抗議掃蕩非法移民為何成暴動？國民兵是什麼？關鍵問答彙整
川普
回應「無王」抗議活動 川普：我不像國王川普籲以色列勿襲擊伊朗 稱美伊核協議接近達成
紐松
川普官員談解放洛杉磯 民主黨議員提問被趕上銬路透民調：川普派兵進駐洛杉磯 美民眾看法分歧
洛杉磯暴動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
加州州長告川普洛杉磯派兵案開庭 法院外抗議聲不斷
40
更多編輯台推薦新聞：