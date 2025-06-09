洛杉磯抗議掃蕩移民為何成暴動？國民兵是什麼？關鍵問答彙整

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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國示威群眾與美國移民暨海關執法局（ICE）等機構的聯邦人員在加州連續2天發生衝突之後，總統川普下令派至少2000名國民兵進洛杉磯，第一批國民兵8日上午已進入洛城。

川普政府表示派遣 國民兵 美國國民兵 美國國民兵（National Guard）是美國各州政府的武裝部隊，可由州長也可由總統調動，平時幾乎都是由州長調動。 國民兵常在災害期間被動員負責維持公共秩序，在對外作戰時，可執行聯邦任務部署參與作戰或提供後勤支持，美軍在阿富汗和伊拉克作戰時就曾動員國民兵。 看更多 關閉 （National Guard）處理因掃蕩職場非法移民引發的示威，稱加州州長紐松（Gavin Newsom）和洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）「無能」；紐松稱川普出動國民兵之舉為「蓄意煽動」，巴斯則說正與執法單位密切合作，以「找出最佳的前進道路」。

紐約時報引述專家表示，這是自1965年以來首次出現總統繞過州長，動用當州的國民兵執法或平息騷亂。以下綜合華爾街日報與紐約時報彙整的關鍵問答。

示威活動是怎麼開始的？

川普政府加強打擊職場非法移民，6月6日身穿迷彩服的聯邦探員開始在洛杉磯的時裝商業區搜捕無證移民。突襲行動引發當地勞工恐慌，並引發抗議者和執法人員間衝突。抗議者高喊口號並投擲雞蛋，執法人員則發射催淚彈、閃光彈、橡膠子彈等非致命鎮暴彈種。

風聲傳出後，更多民眾現身，抗議規模擴大且持續到入夜。到6月7日，市中心以南約25公里、洛杉磯郡內的派拉蒙（Paramount）居民見到聯邦探員群聚在一處工業園區內，於是開始試圖堵住附近街道。據當地首長說法，示威活動已轉為聯邦探員與數百民眾的對峙，且持續幾乎一整天。

影片來源：中央社

示威活動發生哪些事？

諸多通報稱示威者言語騷擾聯邦探員，抗議民眾高喊要探員離開社區。這類抗議引來地方執法單位回應，有部分情況出現動用催淚瓦斯和閃光彈，部分抗議人士以煙火回敬。6日至少有1名抗議人士受傷，7日暫未傳出進一步受傷通報。

美國國土安全部發言人6日表示，約800名抗議人士包圍並衝入洛杉磯一處聯邦執法大樓，抗議群眾攻擊ICE官員、劃破輪胎、汙損公共財產。

執法機構說法

在洛杉磯，ICE稱他們上週逮捕118人，包括5名疑似幫派分子和其他有前科的移民。他們並在X貼文說，儘管發生暴力示威，仍會持續在洛杉磯執行任務。

加州中央區（Central District of California）的聯邦檢察官辦公室7日指出有10多名抗議人士因「妨害公務」而被捕，並警告有可能逮捕更多人。

美國聯邦調查局（FBI）表示，他們加州和全美各地的探員都支持國土安全部的掃蕩非法移民任務，包括正在執行的一些大型任務。FBI協助高風險逮捕行動，並從指揮崗位提供諸如情報分析、技術支援等其他資源。

在首批國民兵抵達洛城市中心的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）後，洛杉磯街頭8日清晨大致平靜。

州內國民兵 總統與州長都有權調動

國民兵是美國唯一一個既可由州長也可由總統調動的軍事單位，但幾乎都是由州長調動。

根據白宮7日晚間發布的備忘錄，總統川普下令軍隊暫時保護ICE和政府人員以及聯邦財產。

美國國民兵8日與示威民眾對峙。（共同社）

以聯邦授權部署軍隊來因應社會動亂實屬罕見，這通常需要總統依據「暴亂法」（Insurrection Act）認定此舉在執行法律或恢復秩序上有其必要。

美國北方司令部（U.S. Northern Command）發言人8日告訴華爾街日報，這次國民兵部隊是根據聯邦政府的命令，也就是第十章（Title 10）權限所部署。

川普政府還說了些什麼？

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國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群網站X貼文指出，南加州彭德爾頓營（Camp Pendleton）的陸戰隊處於「高度戒備」狀態，如果暴力事件持續，將派赴支援國民兵。加州州長紐松表示，揚言在美國國土派陸戰隊鎮暴是「瘋狂行為」。

赫格塞斯8日上午反批，允許攻擊執法任務才是「瘋狂」行為，重申部署陸戰隊至洛杉磯街頭的可能性。他在X發文說：「國民兵、陸戰隊在有必要時都會與ICE站在一起。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1140609