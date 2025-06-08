加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

加州移民掃蕩行動爆發群眾抗議 川普下令部署2000國民兵

2025/6/8 13:33（6/8 13:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示威群眾與警方對峙期間，有人向警車投擲煙火。（路透社）
示威群眾與警方對峙期間，有人向警車投擲煙火。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦執法人員與抗議群眾之間因當局掃蕩移民爆發衝突，火爆場面今天進入第2晚之際，白宮發言人表示，總統川普下令對洛杉磯部署2000名國民兵。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示：「川普總統已簽署總統備忘錄，部署2000名國民兵，以處理被縱容至今的違法亂象。」她將此歸咎於加州「不負責任」的民主黨領導人。

google news透過 Google News追蹤中央社

川普今天稍早表示，如果洛杉磯民眾持續抗議掃蕩移民行動，聯邦政府將會「介入」。

川普在他的「真實社群」（Truth Social）平台以貶抑詞提及加州州長紐松（Gavin Newsom）說：「如果加州州長『紐渣』（Gavin Newscum）和洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）不能履行職責，眾所皆知他們做不到，那麼聯邦政府將會介入，用該用的方式解決暴動與搶劫問題！！！」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140608

衝突現場一輛汽車起火燃燒。（路透社）
衝突現場一輛汽車起火燃燒。（路透社）
延伸閱讀
美國打擊無照移民 聯邦人員與抗議群眾洛杉磯再爆衝突加州移民掃蕩行動引抗議 白宮高層斥示威活動叛亂美加強打擊移民 聯邦幹員洛杉磯街頭、紐約法院逮人
川普
國銀：6月日圓區間波動 下半年升值幅度恐高於新台幣世界驕傲節遊行華府登場 抗議川普削弱LGBTQ權利
紐松
傳川普擬大刪加州聯邦補助 紐松：我們倒貼800億美元美參院擋下授權 打擊加州電動車政策
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：