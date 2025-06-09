加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
川普下令部署後 國民兵開入洛杉磯巿區
首頁 / 國際

川普下令部署後 國民兵開入洛杉磯巿區

2025/6/9 02:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國加州國民兵今天清晨開始抵達洛杉磯。美國移民暨海關執法局（ICE）突襲搜索行動時而引發暴力抗爭，總統川普不顧加州州長紐松反對，罕見地下令對洛杉磯部署軍隊。

川普讓聯邦控制的加州軍隊挺進美國第2大城，紐松（Gavin Newsom）將此一數十年不曾有過的罕見行動視為「蓄意煽動」。

美聯社報導，加州國民兵（National Guard）成員被安排部署在位於洛杉磯巿中心的聯邦政府綜合大樓中。過去兩天巿區多處地點發生有數百人參與的對抗事件，抗議地點之一的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）就在這座建築群之中。

google news透過 Google News追蹤中央社

法新社報導，洛杉磯今天將有更多抗爭，包括發起抗議活動人士呼籲於當地時間下午2時在市政廳展開「大規模動員」。在此之前，今天清晨在康普敦區（Compton neighborhood）可以看到戴著頭盔的士兵攜帶自動武器，以及經過偽裝的車輛。

川普已宣布，他將對洛杉磯部署2000名國民兵，因為紐松和洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）沒有對這一波動亂作出有力回應。（譯者：何宏儒/核稿：林沂鋒）1140609

川普
川普與馬斯克翻臉 美媒點名黃仁勳等5位潛在接替人選蓋達葉門分支首腦視訊演說 威脅報復川普及馬斯克
紐松
傳川普擬大刪加州聯邦補助 紐松：我們倒貼800億美元美參院擋下授權 打擊加州電動車政策
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：