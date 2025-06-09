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下令對洛杉磯部署軍隊 川普：確保強而有力法律秩序

2025/6/9 08:46（6/9 09:28 更新）
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美國總統川普。（中央社檔案照片）
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（中央社紐澤西州摩里斯鎮/加州洛杉磯8日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，派遣至加州洛杉磯的軍隊將確保「非常強而有力的法律和秩序」，且似乎不排除在其他城市部署軍隊的可能性。

美國移民暨海關執法局（ICE）突襲搜索行動引發加州民眾反彈，法新社報導，提及當地示威活動時，川普告訴媒體說：「出現暴力民眾，必不能讓他們逍遙法外。我認為各位將會看到非常強而有力的法律和秩序。」

在回答有關援引「暴亂法」（Insurrection Act）的提問時，川普說：「我們正研究在各地部署軍隊。我們不會讓這種事情在我們國家發生。」

共和黨籍的川普是在登上空軍一號前往美國總統度假地點大衛營（Camp David）之前，在美國東部紐澤西州摩里斯鎮機場（Morristown Airport）的停機坪上對媒體發表談話。

另一方面，多位民主黨州長今天聯手，發布聯合聲明批評川普部署軍隊平息洛杉磯搜索行動引發的示威，說相關權力應由州層級的領導人掌握。

多位州長在聯合聲明中指出：「總統川普在部署加州國民兵（National Guard）的這一步，是令人震驚的濫權行為。」

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根據加州州長紐松（Gavin Newsom）發布在社群平台X的聲明內容，多位州長說：「州長是他們（各州）國民兵的總司令，聯邦政府在未與州首長協商或合作的情況下，即在其邊境啟動國民兵是無效且危險的。」

多位州長進一步表示，應當尊重他們掌控各自國民兵的行政權力。他們補充說：「我們與紐松州長站在一起，他已明確表示暴力行為是無法接受的，且地方當局應當在沒有聯邦干預與威嚇造成的混亂之下履行職責。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140609

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