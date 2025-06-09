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川普派國民兵至洛杉磯 共和黨與民主黨分歧加劇

2025/6/9 15:49（6/9 16:13 更新）
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圖為警方與示威者8日在美國洛杉磯對峙。（路透社）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國加州洛杉磯具有爭議的非法移民掃蕩行動不斷擴大，引發大規模抗議示威，在總統川普派國民兵至當地應對後，共和黨及民主黨人士今天就此事互嗆。

路透社報導，民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）直接指責：「記住這點很重要，川普（Donald Trump）並未試圖治癒傷痛或維持和平。他想要煽動與分裂。」

「他的（政治）運動不相信民主或抗議，如果有機會，他們就會終結法治。」

民主黨籍聯邦參議員布克（Cory Booker）譴責川普未經加州同意便向當地部署軍隊，警告這只會升高緊張局勢。他在國家廣播公司（NBC）節目上指控川普偽善，並指出2021年1月6日數千名川普支持者突襲國會時，川普不僅毫無作為，之後甚至赦免那些被逮捕的人。

影像顯示，至少6輛軍用車和防暴盾牌今天部署在洛杉磯聯邦政府大樓前，聯邦執法人員發射催淚瓦斯，以驅散抗議美國移民暨海關執法局（ICE）掃蕩非法移民的示威者。

加州州長紐松（Gavin Newsom）和川普因抗議活動發生爭執，紐松譴責聯邦政府越權，稱川普想製造「鬧劇」，而川普指控紐松未能維持秩序。

共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天為川普的決定辯護，強調自己並不擔憂部署國民兵（National Guard）的安排。他補充道：「我們的核心原則之一，就是透過實力維持和平。我們在外交與內政事務上都是這麼做，我不認為這樣太嚴厲。」

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共和黨籍聯邦參議員藍福特（James Lankford）談到，川普正試圖緩和緊張局勢，並指有抗議者對執法人員丟物品。

他回想起2020年西雅圖和波特蘭的類似騷亂指出，當時國民兵在伸張種族正義抗議活動中支持當地執法部門。（譯者：洪培英/核稿：徐崇哲）1140609

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