洛杉磯抗議場面緊張 警方籲觀光客提防犯罪活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國加州洛杉磯抗議群眾今天放火燒車、與維安部隊發生摩擦。警方表示抗議行動已「分散至市中心各個地區」，並警告居民、商家和觀光客「提防並通報任何犯罪活動」。

美國第2大城洛杉磯（Los Angeles）連續第3天動盪，抗議人士不滿聯邦移民官員展開行動，逮捕數十名有關當局口中的非法移民和幫派分子。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，隨著夜幕低垂，洛杉磯警方表示抗議行動已「分散至市中心各個地區」，並警告居民、商家和觀光客「提防並通報任何犯罪活動」。

洛杉磯警方在社群媒體X發文指出：「員警正在多個不同地點驅離群眾。（洛杉磯市中心）市政中心區域已進入『非法集會』狀態。」

洛杉磯警察局在第2篇貼文中宣布：「洛杉磯市中心已宣布為非法集會區域。請立即離開市中心。」

洛杉磯警方指控部分抗議群眾朝警方丟擲水泥塊、瓶子等物品。錄影畫面顯示，無人駕駛叫車服務公司Waymo今晚有多輛車在市中心街道上遭人放火焚燒。

警方在社群媒體發文表示，「正在進行逮捕行動」。洛城警察已出動騎警試圖控制群眾。

今天稍早，澳洲九號電視台（Nine News）記者陶瑪西（Lauren Tomasi）在洛杉磯抗議現場進行報導時，意外遭附近警察的橡膠彈射中。

她在鏡頭前說明抗議現場情況時，背景傳出「碰」的聲響，她旋即驚叫並抓住自己的腿，她所屬的採訪團隊隨即往後退，還有許多人關心她是否有大礙，所幸她只是有點疼痛，但基本上並未受傷。

法新社報導，洛杉磯有著龐大拉丁美洲裔人口，聯邦當局大白天在這個自由派城市發動移民搜查突襲行動向來有引發反彈的可能性。

有抗議民眾認為，美國總統川普（Donald Trump）是刻意部署加州國民兵（National Guard）來升高緊張局勢。

示威群眾告訴法新社，部署國民兵的目的似乎不在於維持秩序。一位示威者亨寧（Thomas Henning）說：「我認為這是恐嚇戰術。」

他說：「抗議活動很和平。現在沒有人試圖做出任何破壞行為，然而，卻有國民兵荷槍實彈站在周圍，試著嚇阻美國民眾從事憲法第一修正案賦予的權利。」

透過 Google News 追蹤中央社

民眾柯若（Estrella Corral）提到，示威者不滿的是，辛勤工作、沒做錯事的移民被蒙面移民探員抓走。她說：「這是我們的社區，我們希望感到安全。」

現年78歲民眾高德柏格（Marshall Goldberg）告訴法新社，部署國民兵讓他「備感冒犯」。他說：「我們痛恨他們對無證工人的所作所為，但這已經來到全新等級，剝奪抗議與和平集會的權利。」（譯者：蔡佳敏/核稿：洪培英）1140609