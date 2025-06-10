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洛杉磯動盪 美軍方證實動員約700陸戰隊員因應

2025/6/10 06:57（6/10 07:17 更新）
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美國洛杉磯民眾9日抗議政府掃蕩非法移民行動，加州國民兵在位於巿中心的聯邦政府綜合大樓外駐守。（路透社）
美國洛杉磯民眾9日抗議政府掃蕩非法移民行動，加州國民兵在位於巿中心的聯邦政府綜合大樓外駐守。（路透社）
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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國北方司令部（USNORTHCOM）今天宣布，他們已「動員」約700名陸戰隊員，協助保護加州洛杉磯地區的聯邦人員和財產。

美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）等媒體報導，美國北方司令部在聲明中說，他們已經「動員週末期間處於警戒狀態的陸戰隊步兵營」。

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美國北方司令部主要負責保護美國國土，先前監督南部邊境特遣隊等任務。

美國聯邦政府上週在加州洛杉磯的掃蕩非法移民行動引發抗議，並演變成暴力衝突，總統川普派國民兵到洛杉磯因應。此舉招致加州州長紐松（Gavin Newsom）抨擊，如今川普又派700名陸戰隊員到洛杉磯，紐松在社群平台X上怒轟川普失去理智。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140610

#川普
#美國有線電視新聞網
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#陸戰隊
#洛杉磯
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