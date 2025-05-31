加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

美最高法院挺川普 允政府撤銷50萬移民合法身分

2025/5/31 10:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國最高法院今天為總統川普打擊移民的措施帶來重大勝利，同意川普政府撤銷來自4個加勒比海與拉丁美洲國家50萬名移民暫時留在美國的合法身分。

綜合法新社與路透社報導，美國前總統拜登（Joe Biden）在任時給予部分移民2年的人道「臨時入境許可」（parole）。但最高法院今天的裁決，將使53.2萬名持「臨時入境許可」的古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉移民面臨被驅逐出境的風險。

波士頓聯邦地區法院法官塔萬尼（Indira Talwani）先前下令暫停川普政府終止移民「臨時入境許可」的措施，然而最高法院今天的裁決，又讓塔萬尼的命令暫緩執行。

移民「臨時入境許可」是美國法律賦予的一種臨時許可，允許移民因「緊急人道原因或重大公共利益」而留在美國居住和工作。民主黨籍的拜登將「臨時入境許可」作為政府遏止美國與墨西哥邊境非法移民的手段之一。

這項裁決代表美國最高法院第2度支持川普積極兌現驅逐數以百萬計非公民的競選承諾，川普為此採取一連串措施，也引發一系列訴訟。

google news透過 Google News追蹤中央社

自由派大法官目前在最高法院屬於少數，其中2人強烈反對這項裁決，他們說，6名保守派大法官「明顯搞砸」這項裁決，低估了那些可能受影響的人們承受的「毀滅性後果」。

川普政府表示，撤銷臨時入境許可所給予的身分，將讓政府更容易把移民送入迅速驅逐程序。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1140531

#川普
#拜登
#美國最高法院
#最高法院
#民主黨
#委內瑞拉
#美國
川普
彭博：台積電評估赴阿聯建造超大晶圓廠華爾街日報：中國延宕稀土出口 日內瓦協議瀕危
拜登
賴總統就職週年前夕接受「嵐」櫻井翔專訪 透露對中國危機感拜登罹癌 川普：訝異大眾沒有更早之前得到通知
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：