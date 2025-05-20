加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛
首頁 / 國際

64位移民接受1000美元津貼 首批「自我驅逐」無證移民搭機離美

2025/5/20 11:37（5/20 12:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國土安全部 （Department of Homeland Security）表示，第一批接受美國政府1000美元並同意「自我驅逐出境」的無證移民，今天從美國搭機飛往宏都拉斯和哥倫比亞。

法新社報導，國土安全部在聲明中表示，這架從德州休士頓起飛的「自願包機」上共有64名移民。

聲明中寫道：「他們獲得旅行援助和1000美元津貼，並保留有朝一日合法返回美國的可能性。」

其中38名移民被送至宏都拉斯，另外26名前往哥倫比亞。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）敦促美國其他無證移民，多多利用他們部門所謂的「回家計畫」。

諾姆說：「掌控你的離境並接受財務支援返回家鄉，如果不這樣做，你將面臨罰款、逮捕、驅逐出境，而且永遠不被允許返回。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140520

#宏都拉斯
#哥倫比亞
#諾姆
#國土安全部
延伸閱讀
鼓勵無證移民自行遣返 川普政府提供3萬元津貼與川普合作 哥斯大黎加接收首批美驅逐移民
諾姆
FBI前局長發文被控籲暗殺川普 美國土安全部喊查川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：