川普官員談解放洛杉磯 民主黨議員提問被趕上銬

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影片來源：NBCLA

（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國國土安全部部長諾姆今天在記者會上矢言「解放」加州洛杉磯，期間突然被打斷，當時聯邦探員將民主黨籍加州聯邦參議員巴迪亞拖出場，並將他壓在地上戴手銬。

路透社報導，相關影片顯示，諾姆（Kristi Noem）在洛杉磯召開記者會時，巴迪亞（Alex Padilla）試圖向她提問，隨即被人強行驅離。諾姆後來說，巴迪亞在推擠時並未表明他是參議員，但影片明顯可見他有表明身分。

洛杉磯連日出現示威活動，抗議總統川普政府的執法人員突襲掃蕩非法移民。共和黨籍的川普派國民兵（National Guard）和陸戰隊員進駐洛杉磯，民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）反對川普此舉，認為沒必要且不合法。

川普先前為自身的決策辯護說，如果他不這樣做，洛杉磯就會陷入火海。不過到目前為止抗議活動大致和平，偶有暴力情事，範圍僅限於幾個街區。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也已宣布部分地區實施夜間宵禁。

諾姆說：「我們將留在這裡擴展行動，直到我們確保解放洛杉磯市為止。」

國土安全部在聲明中說，美國特勤局（Secret Service）探員當時認為巴迪亞是未依命令後退的「攻擊者」。

巴迪亞在被上銬驅逐的事件發生後告訴媒體：「如果國土安全部是這樣回應參議員提問，大家可以想像他們會如何對待整個洛杉磯社區、加州乃至全國的農人、廚師和臨時工等民眾。」

諾姆後來在社群平台X上表示，她與巴迪亞見了面，雙方在「9成話題」上意見不合，並指控巴迪亞鬧場，但雙方仍互留電話號碼，並同意進一步會談。諾姆說：「這才是我國該有的做法。」

加州政府今天正向聯邦法院聲請禁制令，要求禁止部隊「在洛杉磯街頭巡邏」並將他們的職責限於保護聯邦人員和財產。加州的訴訟最終目的是尋求撤銷川普派國民兵進駐的命令。

加州今天向法院提交的文件中主張，聯邦政府讓國民兵在突襲行動中協助移民官員，已屬違法。

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聯邦地區法院法官布雷爾（Charles Breyer）今天開庭審理時，似乎對川普政府的說法持懷疑態度，政府主張法院無權質疑總統判斷有必要部署軍隊以執法的決策。

布雷爾在開完庭後未就加州提出限制軍方行動的請求作出裁定，但表示希望今天稍後會有裁定結果。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140613